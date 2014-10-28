حجم زیاد پرونده ها فرصت مطالعات در زمینه حقوقی را از قضات می گیرد/ گرفتن حق مظلوم مهمترین دغدغه قاضی است

حجت الاسلام محمد تقی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که تا کنون در سمت های قاضی تحقیق، دادرس علی البدل، رئیس شعبه، معاون قضائی و مستشار دادگاه تجدید نظربه مردم خدمت کرده افزود: در حال حاضر به عنوان رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان با مدرک کارشناسی ارشد در رشته جزا و جرم شناسی مشغول به انجام وظیفه است.

وی با اشاره به این که قضاوت منصب بسیار والایی است که خداوند در صورتی که قاضی بر اساس حق و عدل حکم کند اجر زیادی به او خواهد داد خاطر نشان کرد: تجلی حاکمیت اسلام در عدالت بوده و قاضی متصدی اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مردم و گسترش دهنده عدل و قسط در جامعه است.

قاضی باید امنیت را در جامعه ایجاد و از فساد جلوگیری کند

این قاضی نمونه کشوری با تاکید بر این که قاضی باید امنیت را در جامعه ایجاد و از فساد جلوگیری کند تصریح کرد: از آنجایی که جامعه اسلامی نیازمند افرادی است که بتوانند در این عرصه خدمت کنند بر خود وظیفه دانستم علیرغم عظیم و سخت بودن منصب قضا وارد این عرصه شده تا دین خودم را به خونهای پاک مقدس شهدا از طریق خدمت به مردم شریف ادا کنم.

جلالی اصول حرفه ای این شغل را استمداد از حضرت حق با داشتن آرامش و طمأنینه و سعه صدر، برخورد با گشاده رویی و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع، رسیدگی با دقت و سرعت عمل و بی طرفی کامل به پرونده های ارجاعی و صدور رای بر اساس کشف واقع دانست.

وی با بیان این مطلب که قضات باید تقوا و عدالت را سر لوحه کار خود قرار دهند و خدمت به مردم را بعنوان یک عبادت الهی دانسته و از خدمتگذاری به مردم لذت ببرند تصریح کرد: همچنین باید رفتار علوی داشته باشند و با بیطرفی کامل حل و فصل خصومت کنند.

قاضی باید مدیریت قضایی داشته باشد

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان سمنان با یادآوری این مطلب که قاضی باید مدیریت قضایی داشته باشد یعنی بتواند با مردم آنطور رفتار کند که مردم به او اعتماد کنند عنوان کرد: اگر مردم با مراجعه به چنین قضاتی احساس امنیت کنند و مطمئن باشند که با آنان به مساوات رفتار خواهد شد و با بیطرفی قضاوت می شوند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

جلالی با اشاره به برگزاری نشست قضایی روزهای پنج شنبه هر هفته اذعان داشت: حجم زیاد پرونده ها و رسیدگی به آن ها در طول روز فرصت فعالیت های جانبی را از قضات می گیرد ولی قطعا باید بخشی از روز را به مطالعات در زمینه حقوقی اختصاص دهند.

وی تراکم پرونده ها، فشارهای گوناگون زمان رسیدگی به پرونده ها مثل تهدید، سنگینی و استرس زا بودن منصب قضا، کم بودن امکانات و تسهیلات، نداشتن یک برنامه مدون برای تضمین سلامت جسمانی، روحی و اخلاقی قاضی، عدم توجه کافی به فشارها و دشوراری های کار در ردیف های اداری و استخدامی و عدم توجه به اقدامات رفاهی برای خانواده قاضی را از جمله مشکلات قضات خواند.

مردم قبل از تنظیم شکوائیه و دادخواست با واحد ارشاد و معاضدت مشاوره کنند

این قاضی نمونه کشور با اشاره به این که بسته به نوع پرونده ها ممکن است از نیم ساعت تا چند ماه برای رسیدگی به یک پرونده زمان لازم باشد ابراز داشت: تمام سعیم در دوران خدمتم و از این پس این بوده که شان منزلت دستگاه قضا را بشناسم و با تعهد، تقوا، عدالت و مدیریت قضایی آنرا حفظ کنم، حقوق شهروندی را رعایت کرده و با سعه صدر با ارباب رجوع برخود داشته باشم و شان و منزلت همکاران قضایی و اداری خود را هم حفظ کرده ام و در ارجاع پرونده ها عدالت را رعایت کرده و به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام داشته ام و در نهایت وظایف قانونی خود را به انجام رسانده ام.

جلالی رعایت تقوا، عدالت، نظم، علم داشتن، سعه صدر و تکریم ارباب رجوع و اشراف کامل به محتویات پرونده و تلاش برای کشف واقع و مدیریت قضائی و رعایت دقیق قانون از موارد مهم در کار قضاوت معرفی کرد.

وی بهترین خاطره اش را پرونده طلاقی که پس از گذشت یکسال از رسیدگی با تلاش هایی که انجام گرفت زوجین با داشتن پنج فرزند سازش کردند دانست و یادآور شد: تلخ ترین خاطره اش اجرای حکم قصاص نفس بود که علیرغم التماس های زیاد محکوم علیه برای جلب رضایت، اولیاء دم رضایت نداد و در نهایت حکم قصاص اجرا شد.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان در خاتمه به مردم توصیه کرد قبل از تنظیم شکوائیه و دادخواست با واحد ارشاد و معاضدت مشاوره داشته و در ساعت معینی که دعوت شده اند در دادسرا یا دادگاه حاضر شوند و در چارچوب قانون از دادگاه متوقع باشند، از قضات مشاوره نخواهند و در جریان رسیدگی صبور باشند و در نهایت حق را تحمل کنند اگرچه به زیان آنان باشد.