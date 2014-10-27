سهم صنعت از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی ضمن تبیین مشکلات موجود در حوزه صنعت استان گفت: متاسفانه دولت، علی رغم پیش بینی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سهم صنعت کل کشور از محل درآمد حاصله از هدفمندکردن یارانه ها، هیچ گونه پرداختی در این خصوص از طرف دولت به هیچ یک از استان ها صورت نگرفته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی از زمان دولت اصلاحات قبلی آغاز شد، ادامه داد: تولید ثروت با هدف ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی پایدار مهم ترین سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر مسئولان مربوطه به تولید ثروت در جامعه توجه کافی نداشته باشند حتی در مقابل کشورهای جهان سوم نیز حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

همایش ملی صادرات غیر نفتی در تبریز برگزار می شود

نجاتی در ادامه سخنان خود از برگزاری همایش ملی صادارت غیرنفتی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در تبریز خبر داد و اظهار داشت: این همایش دو روزه به مدت دو روز در تبریز و با حضور مسئولان کشوری و اعضای برخی از اتاق های بازرگانی کشوری برگزار می شود.

وی با اشاره به کسب پنج عنوان واحد نمونه صنعتی و تولیدی توسط صنعتگران و تولیدکنندگان آذری زبان در روز ملی صادرات تصریح کرد: خوشبختانه ۱۰ درصد صادرکنندگان نمونه کشوری امسال متعلق به آذربایجان شرقی است.

صادرات محصولات ۱۲۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی به روسیه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تحریم کشور روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا را بهترین موقعیت برای افزایش تعاملات تجاری با این کشور دانست و گفت: با توجه به تنوع و کثرت کالاهای صنعتی و تولیدی ایران بخصوص آذربایجان شرقی، اولین هدف ما افزایش صادرات به کشور روسیه و دومین هدف نیز وارد کردن تجار جدید به حوزه تعامل تجاری با کشور روسیه است.

حسین نجاتی تصریح کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری و در راستای تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای اقتصادی استان، بیش از ۱۷۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان صورت گرفته است که از این میزان، تعداد هفت هزار و ۲۸۳ مورد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

این مقام مسئول تعداد گزارشات مردمی واصله به اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بیش از ۱۵ هزار مورد عنوان کرد و گفت: از این میزان، تعداد پنج هزار و ۹۳۲ گزارش، واجد صلاحیت رسیدگی بود و تعداد یک هزار و ۹۴۶ مورد تخلف از گزارشات مردمی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

پایش ۸۰ درصدی واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی

نجاتی در ادامه سخنان خود از پایش هشتاد درصدی واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح پایش والحدهای صنعتی استان، شناسایی توانمندی های تولیدی و صنعتی استان، تهیه زمینه اطلاعاتی مناسب از ویژگی های بنگاه های زود بازده اقتصادی و شناسایی وضعیت اشتغال استان در حوزه صنعت و تولید است.

حسین نجاتی همچنین با اشاره به راه اندازی جی آی اس صنعتی در آذربایجان شرقی گفت: این سامانه برای اولین بار در کشور و در آذربایجان شرقی به عنوان اولین استان راه اندازی می شود که می تواند راهنمای جامعی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اذربایجان شرقی باشد.

نجاتی تصریح کرد: واگذاری معادن و اکتشافات معدنی فقط از طریق مزایده و با توجه به قوانین و آیین نامه های مربوط به این حوزه صورت می گیرد.

تبدیل کنسانتره مس به کاتد در منطقه سونگون انجام می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه توقف فرآوری مس در سونگون شایعه است، ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس در سونگون وجود دارد که تا پایان آبان ماه سالجاری، ۱۵۰ هزار تن دیگر به حجم کنساتره موجود در سونگون افزوده می شود.

وی در همین راستا اظهار داشت: طبق گفته وزیر صنایع، فرآوری مس در خود منطقه سونگون انجام می شود ولی تنها عاملی که باعث بروز برخی مشکلات شده، نبود تکنولوژی لازم جهت تبدیل کنسانتره به کاتد مس است که رایزنی هایی با برخی کشورها در این مورد انجام داده ایم و درآینده نزدیک شاهد تبدیل کنسانتره به کاتد در منطقه سونون خواهیم بود.

نجاتی با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی در استان اظهار داشت: سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی، نیازمند ارز خارجی و سرمایه سایر کشورهاست و بدون توجه به این مهم نمی توانیم رونق اقتصادی چندانی را شاهد باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با مطالبات قانونی کارگران را حق طبیعی آنان دانست و گفت : به نظر می رسد در اتفاقات اخیر مربوط به تجمع کارگران شرکت صنایع تراکتورسازی، توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و اهلیت کننده مورد توجه نبوده است.