عزاداران حسینی در مراسم های خود امر به معروف و نهی از منکر را عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد جواد رئوف سیدنژاد، عصر دوشنبه در تجمع بزرگ "لبیک یا حسین" که در امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: ترک شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باعث می شود آن جامعه به عذاب الهی دچار شود.

وی با تاکید بر این که بزرگترین معروف ایستادن در کنار رهبر معظم انقلاب انقلاب است، افزود: ملتی که کنار ولی‎ خود بودند و اطاعت امر کردند پیروز و عاقبت ‎بخیر شدند.

وی اظهار کرد: بزرگترین ویژگی یاران امام حسین(ع) نیز کنار ایشان ایستادن و پیروی از منویات آن امام شهید بود.

حجت الاسلام رئوف سیدنژاد با اشاره به اهمیت فریضه، افزود: تمام پیشوایان دینی و نیز امام حسین(ع) عمل به این فریضه واجب الهی را در دستور کارقرار داده بودند.

وی با بیان اینکه پیامبر (ص) علاقه زیادی به هدایت و رستگاری مردم داشت، تصریح کرد: شدت علاقه پیشوایان دینی به امت آنها را وادار می‎کرد تا سر حد جان به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.

وی علت این علاقه پیامبر را قرب الهی و عشق به مردم بیان کرد و افزود: برخی نسبت به گناه دیگران بی‎تفاوت هستند و می گویند هر کس را داخل قبر خودش می‎گذارند که اینها با فرهنگ اسلامی مغایرت دارد.

مدیرکل اوقاف گلستان با بیان اینکه "لبیک یا حسین" پشت‎پا زدن به منکرات است، خاطرنشان کرد: قیام امام حسین (ع) در کنار تمام درس‎هایی که برای بشریت دارد نسبت به احیای امر به معروف در جامعه نیز تاکید فراوان شده است.