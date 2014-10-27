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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۵۵

مرگدری:

زمان دقیقی را برای افتتاح راه آهن گرگان - ترکمنستان نمی توان اعلام کرد

زمان دقیقی را برای افتتاح راه آهن گرگان - ترکمنستان نمی توان اعلام کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‎ریزی و اشتغال استاندار گلستان گفت: هر گونه پیش بینی در خصوص زمان افتتاح این خط آهن گمانه زنی است و نمی توان تاریخ دقیقی را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری شامگاه دوشنبه در گفتگو با رسانه های استان، از حضور دو تیم علاوه بر تیم اجرایی راه آهن گرگان - ترکمنستان برای تسریع در اجرای کار خبر داد و گفت: تلاش شبانه روزی برای بهره برداری از خط آهن اینچه برون - ترکمنستان در حال انجام است.

وی از پیگیری برای حضور روسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان در افتتاح راه آهن خبر داد و افزود: هر گونه پیش بینی در خصوص زمان افتتاح این خط آهن گمانه زنی است و نمی توان تاریخ دقیقی را مشخص کرد.

مرگدری افزود: به عنوان مسئول مستقیم این خط آهن، زمان مشخصی را نمی توانم اعلام کنم، اما برخی سر دلسوزی و با هدف آسودگی خاطر مردم زمان هایی را برای افتتاح این پروژه اعلام می کنند که مورد تایید نیست.

وی همچنین با اشاره به ایستگاه تغییر بوژی و امکان استقرار آن در اینچه برون و خاک ایران، گفت: این ایستگاه در هر دو کشور وجود خواهد داشت، کشور ترکمنستان این ایستگاه را در 30 کیلومتری خاک خود ایجاد کرده و ما نیز طبق تعهدات وزارت راه و شهرسازی ایجاد خواهیم کرد.

مرگدری با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات و بررسی های انجام شده سیستم های مدرنی وجود دارد که می توان به جای ایستگاه تغییر بوژی از آن استفاده کرد، افزود: ایستگاه تغییر بوژی برای بارهای بالای یک میلیون تن ضروری و مقرون به صرفه است و ما به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را دادیم که پس از بهره برداری و تا زمان رسیدن به رقم یک میلیون تن باربری، این ایستگاه را ایجاد کنند.

 

 

کد مطلب 2411106

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