زمان دقیقی را برای افتتاح راه آهن گرگان - ترکمنستان نمی توان اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری شامگاه دوشنبه در گفتگو با رسانه های استان، از حضور دو تیم علاوه بر تیم اجرایی راه آهن گرگان - ترکمنستان برای تسریع در اجرای کار خبر داد و گفت: تلاش شبانه روزی برای بهره برداری از خط آهن اینچه برون - ترکمنستان در حال انجام است.

وی از پیگیری برای حضور روسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان در افتتاح راه آهن خبر داد و افزود: هر گونه پیش بینی در خصوص زمان افتتاح این خط آهن گمانه زنی است و نمی توان تاریخ دقیقی را مشخص کرد.

مرگدری افزود: به عنوان مسئول مستقیم این خط آهن، زمان مشخصی را نمی توانم اعلام کنم، اما برخی سر دلسوزی و با هدف آسودگی خاطر مردم زمان هایی را برای افتتاح این پروژه اعلام می کنند که مورد تایید نیست.

وی همچنین با اشاره به ایستگاه تغییر بوژی و امکان استقرار آن در اینچه برون و خاک ایران، گفت: این ایستگاه در هر دو کشور وجود خواهد داشت، کشور ترکمنستان این ایستگاه را در 30 کیلومتری خاک خود ایجاد کرده و ما نیز طبق تعهدات وزارت راه و شهرسازی ایجاد خواهیم کرد.

مرگدری با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات و بررسی های انجام شده سیستم های مدرنی وجود دارد که می توان به جای ایستگاه تغییر بوژی از آن استفاده کرد، افزود: ایستگاه تغییر بوژی برای بارهای بالای یک میلیون تن ضروری و مقرون به صرفه است و ما به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را دادیم که پس از بهره برداری و تا زمان رسیدن به رقم یک میلیون تن باربری، این ایستگاه را ایجاد کنند.