به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لائینی عصر دوشنبه درگردهمایی رهراون ولایت (10) در جمع مبلغین و هیئات مذهبی شهرستان در سال فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا با اشاره به اهمیت واقعه عاشورا بیان داشت: حادثه عاشورا و مکتب امام حسین (ع) به عنوان سرمایه عظیم در جهت پیشبرد اهداف تربیتی ، اخلاقی ، اجتماعی ، سیاسی و معنوی در هر عرصه و زمینه ای می تواند بیشترین بهره را برایمان به ارمغان آورد.

وی افزود: عاشورای حسینی به طوری از قدرت عاطفی و فرهنگی فراوانی برخوردار بوده که انقلاب اسلامی با تمامی ظرفیت ها و عظمت ، دفاع مقدس با تاریخچه زرین ، 35 سال مقاومت در برابر فشار ، تهدید وتحریم همانند جرقه ناچیزی در مقابل این منبع مقدس به شمار می آید.

امام جمعه نکا حماسه های حسینی اعمم از تاسوعا ، عاشورا و اربعین را خاستگاه و جوششگاه انقلاب دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طول تاریخ و جنگ تحمیلی توانسته با رمزها و شعارهای امام حسین (ع) به پیروزی برسد لذا در این راستا هرچه بیشتر و بهتر از گذشته باید آسیب ها را شناسایی و به مبارزه با آن پرداخت.

حجت الاسلام لائینی اضافه کرد: در محافل و بساط هایی که برای عزادارای اهل بیت برپا می شود باید عواملی که سبب کاهش ارزش و تاثیر پذیری سیدالشهدا می شود شناسایی و از بین برود.

وی با اشاره به اختلاف شیعه و سنی در بین مسلمانان اذعان داشت: دشمنان اسلام همواره با تجربه های زیادی که در تفرقه افکنی و فرقه سازی مسلمانان دارند سعی بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین شیعه و سنی داشتند دراین راستا موظف هستیم با هوشیاری کامل و اطاعت پذیری از ولی فقیه زمان ندانسته و نخواسته در زمین دشمن قرار نگرفته و در این عرصه خود و اعتقاداتمان را قربانی تفرقه دشمنان ننماییم .

امام جمعه نکا ادامه داد: اگر رهنمودها ، فرمایشات مقام معظم رهبری و هشدارهای مراجع تقلید نبود قطعا تاکنون جنگ شیعه و سنی با دامنه وسیعی در جهان شکل می گرفت.

حجت الاسلام لائینی با بیان اینکه گاهی معروف ترین معروف به منکر تبدیل می شود ، افزود: اگر معروف عامل تفرقه و زمینه عزاداری بی روح ، بدون روحیه جهادی و شهادت ، به دور از هر گونه سیاست باشد قطعا این معروف منکر را در پیش خواهد داشت.

وی متذکر شد: مبلغان باید به متولیان دلسوز بساط امام حسین تبدیل شوند در این راستا باید مانع از عوامل چشم و هم چشمی و زمینه انشقاق شوند لذا در نهایت دسته روی های هئیت های مذهبی باید از ابهت معنوی خاصی برخوردار باشد.

امام جمعه نکا در پایان بازسازی عتبات و عالیات را به عنوان فرصتی گرانبها دانست که در این فرصت پیش آمده بیشترین مشارکت و بهره را به خود اختصاص دهیم.