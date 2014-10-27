تلاش در جهت ارتقای ورزش با همکاری اقشار جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی عصر دوشنبه در دیدار با افتخار آفرینان ورزش استان مرکزی در مسابقات پاراآسیایی اینچئون 2014 کره جنوبی، با اشاره به وجود صنایع بزرگ و مادر کشور در استان مرکزی، افزود: وجود سرمایه های مطلوب در استان مرکزی زمینه پشتیبانی وحمایت از ورزشکاران را مناسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق این مهم ارتباط بین صنعت و ورزش باید بیش از پیش مستحکم شود، گفت: ارتباط صنعت و ورزش سبب کاهش مشکلات و مسایل ورزشکاران در رشته های مختلف می شود.

استاندار استان مرکزی با بیان اینکه ورزشکاران پاراآسیایی با تلاش های بسیار شادی و نشاط را به هموطنان خود اهدا کردند، ادامه داد: در مدت برگزاری مسابقات اقشار مختلف مردم با پیگیری رقابت ها از دغدغه های روزمره فاصله گرفته و نشاط بسیاری میان مردم ایجاد شد.

مقیمی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه های مختلف و مسوولان هیات ها و ورزشکاران باید برای حضور هرچه بهتر و با تعداد بیشتری ورزشکار در دوره های بعدی مسابقات آسیایی حضور داشته باشیم، افزود: برنامه های علمی و اساسی برای تحقق این مهم در مرحله پیگیری و اقدام است.

وی با بیان اینکه باید در استفاده از ظرفیت های استان و توجه بیشتر صنایع به ورزش بهرمند شویم، تصریح کرد: دغدغه های ورزشکاران جانباز و معلول چون مسکن و اشتغال نیز پیگیری و در آینده رفع خواهد شد.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه پیام رهبر و روسای قوای سه گانه در موفقیت ورزشکاران رقابت های پاراآسیایی نشانه توجه دولتمردان به این قشر است، ابراز امیدواری کرد: پشتیبانی و حضور مسوولان سبب دلگرمی ورزشکاران و موفقیت های بیشتر آنان شود.



کسب 120 مدال طلا، نقره و برنز در رقابت های اینچئون

سعید ملکی، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در این دیدار با بیان اینکه در کاروان غدیر در سطوح مدیریت، مربیگری، داوری و ورزشکار افرادی از استان مرکزی حضور داشتند، گفت: موفقیت این افتخار آفرینان با همکاری بخش های مختلف استان و ورزش و در راس آن تلاش یکساله و حضور مستمر در اردوهای ملی است.

وی با اشاره به اینکه در رقابت های گوانجو 80 مدال توسط ورزشکاران معلول و جانباز کسب شد، افزود: در این دوره از رقابت ها با حضور 250 ورزشکار در قالب کاروان غدیر 120 مدال طلا، نقره و برنز توسط ورزشکاران کسب شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان اینکه ورزشکاران کشورمان در این رقابت ها با وجود شرایط جوی نامناسب چون باران های سیل آسا موفق به کسب مدال های رنگی شدند، اضافه کرد: در صورت مساعد بودن هوا در بسیاری از رشته ها انتظار کسب مدال طلا بود.

ملکی ادامه داد: کاروان غدیر با تفاوت یک مدال طلا بعد از کشور ژاپن عنوان چهارم رقابت های پارآسیایی اینچئون را به خود اختصاص داد و این افتخاری دیگر برای ملت ایران و به احتزاز در آمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها بود.

وی با اشاره به استقبال پرشور مسوولان استانی از ورزشکاران مدال آور در این رقابت ها، افزود: حضورمسوولان در این دیدارها و در تمرینات ورزشکاران سبب ایجاد انگیزه و روحیه به آنان شده و موفقیت های بعدی این ورزشکاران را به دنبال خواهد داشت.

ورزشکاران معلول و جانباز نیازمند حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری رییس هیئت جانبازان و معلولین استان مرکزی، در این دیدار با تاکید بر اینکه ورزشکاران معلول و جانباز نیازمند حمایت های عاطفی و پشتیبانی مسوولان و مدیران استان هستند، گفت: بزرگترین دغدغه این قشر اشتغال و مسکن است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از ورزشکاران مدت ها دور از خانواده در اردوهای ملی بوده و تمرینات خود را با وجود مسایل مذکور پیگیری می کردند، افزود: تلاش آنان امروز با کسب افتخار برای کشور و ملت ایران سبب سرافرازی نان شد.

رییس هیئت جانبازان و معلولین استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با حضور شش بازیکن و یک مربی در کاروان غدیر، موفق به کسب چهار مدال طلا و سه مدال برنز شد که در تاریخورزش استان بی سابقه است.

نصیری با بیان اینکه مساعدت و یاری این ورزشکاران سبب تلاش بیشتر آنان می شود، اضافه کرد: امید است رفع مشکلات و مسایل این قشر سبب حضور تعداد بیشتری ورزشکار در برزیل و کسب مدال های بیشتر شود.

گفتنی است، در این دیدار افتخار آفرینان پاراآسیایی مسایل و دغدغه های خود را مطرح کردند و در پایان از آنان با اهدای هدایایی تقدیر شد.