افزایش امید و نشاط در جامعه اولویت دولت است/ بی تدبیری در ادارات را بر نمی تابیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاوشی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری ملارد با اشاره به هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن علیه اسلام و مسلمانان اظهار داشت: باید تلاش کرد تا به جهانیان ثابت کنیم اسلامی که در جمهوری اسلامی ایران است، با اسلامی که گروهک تروریستی داعش دنبال می کند بسیار تفاوت دارد و نباید اجازه دهیم دشمنان افکار عمومی جهان را منحرف کرده و موجی از اسلام هراسی راه بیاندازند.

دشمنان از داعش برای معرفی چهره ای خشن از اسلام بهره می برند

این مسئول عنوان کرد: متاسفانه دشمنان با استفاده از ظرفیت قابل توجه رسانه هایی که در اختیار دارند، از داعش برای معرفی چهره ای خشن از اسلام بهره می برند و حاضر نیستند دستاوردها و پیشرفتهای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی متکی بر موازین اسلام، منطق، عقلانیت و قانون را بازگو کنند و تنها به دنبال نقطه ضعفی هستند که به خیال خود، ایران را در معرض فروپاشی قرار دهند.

وی ادامه داد: ما برای بقای خود در عرصه بین الملل به تدبیر نیاز داریم لذا هر عملی از مسئولان که فاقد اندیشه و صلاح جامعه باشد، پذیرفته نیست چراکه سروکار مردم بیشتر با نیروهای دولت در ادارات است، اگر افراد بی تدبیر در سازمانهای اداری باشند که کار مردم را گره زده و در جامعه یأس ایجاد کنند بطور قطع در زمره خائنین قرار دارند که متاسفانه عمل و کردار آنها به پای دولت نوشته می شود.

رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید سپردن کار به افراد شایسته و کارآمد است

معاون سیاسی استاندار تهران متذکر شد: رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید سپردن کار به افراد شایسته و کارآمد است، ما نیز در استان تهران تلاش کردیم تا در راستای بهره گیری از توان افراد در پستهای مدیریتی، ضمن توجه به تمام گروه های وفادار به نظام، بر سوابق کاری و قوه تدبیر افراد فارغ از جناح و گرایشهای سیاسی تکیه شود که این مساله در شهرستان ملارد بسیار محسوس است.

وی ضمن تاکید بر افزایش نشاط و امید اجتماعی بیان کرد: امروز هیچ حکومتی بدون حمایت و همراهی مردم قادر به تحقق اهداف خود نیست لذا باید افزایش امید و نشاط را در دستور کار قرار دهیم همچنانکه سخنان رهبری سرشار از امید است و این باید سرلوحه مسئولان قرار گیرد.

اختلاف نظرها به عرصه عموی کشیده نشود

چاوشی گفت: باید از افرادی که قصد دارند با القای شبهات، در دولت و اراده ملت تزلزل ایجاد کنند، بپرهیزیم، افرادی که مصلحت کلی کشور را قربانی مسائل جزئی جریانهای سیاسی و اهداف خاص خودشان می کنند، دلسوز کشور نیستند البته باید در محافل داخلی و درون سازمانی عملکرد خود را به شدت نقد کنیم اما اختلاف نظرها نباید به عرصه عمومی کشیده شود و مردم از آینده نظام و مملکت ناامید شوند.

این مسئول خطاب به مدیران کل استانی خاطرنشان کرد: اگر افرادی بدون هماهنگی با نماینده عالی دولت در شهرستانها منصوب شوند، مسئولین نقص و نارسایی کار آنها بر عهده خودشان خواهد بود و در ارزیابی سالانه به طور حتم مدنظر قرار می گیرد، طرح نظر در عزل و نصب روسای ادارات از وظایف قانونی فرمانداران است که امیدواریم این مساله از سوی مدیران کل استانی رعایت شود تا بتوانند از ظرفیتهای حمایتی فرمانداری در راستای تقویت نظام و دولت بهره ببرند.

در پایان این جلسه با تدویع مدیران پیشین، آقامعلی سلطانی بعنوان سرپرست بخشداری ملارد، ناصر انصاری بعنوان بخشدار جدید صفادشت و حجت زندلاف به سمت سرپرست کمیته امداد (ره) این شهرستان منصوب شدند.