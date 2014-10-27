اتفاقات بازی با استقلال اهواز فاجعه بود/ بازيكن شهرداري اردبيل كتك خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام فتحي عصر دوشنبه پس از پايان بازي تيم هاي شهرداري اردبيل و نفت تهران در جام حذفي كشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرايط فوتبالي و غيرفوتبالي در بازي تيم هاي شهرداري و استقلال اهواز بسيار نامساعد بود و ميزبان حاشيه هاي بسياري ايجاد كرده بود.

وي با اشاره به برگزاري اين ديدار در اهواز تاكيد كرد: به دليل شرايط مختلف از جمله گرماي هوا كه با توجه به هواي سرد اردبيل براي بازيكنان تيم شهرداري غيرقابل تحمل بود، اين تيم حتي نتوانست 10 درصد توان فني خود را به نمايش بگذارد.

رئيس سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اردبيل به اتفاقات بازي اشاره كرد و متذكر شد: گل اول تيم استقلال اهواز نيز كه از روي پنالتي زده شد كاملا نادرست بود و بازيكن حريف با حرفه اي گري از داور پنالتي گرفت.

وي با بيان اينكه داور نيز در پايان بازي به حرفه گري بازيكن استقلال اذعان داشت، يادآور شد: با تمام اين شرايط تيم شهرداري در نيمه دوم خوب بازي كرد و گل تساوي را به ثمر رساند، اما پس از اين گل حاشيه سازي هاي تيم ميزبان آغاز شد كه شرايط ناگواري را در پي داشت.

فتحي با اشاره به فحاشي شديد تماشاگران از ابتداي بازي و نيز كادر فني تيم استقلال به بازيكنان و كادر فني شهرداري اردبيل تاكيد كرد: از ابتداي بازي نيز تماشاگران اهوازي سنگ، بطري آب، تخته و... به سمت بازيكنان و مربيان اردبيل پرتاب مي كردند.

وي عدم وجود دوربين هاي تلويزيوني را يكي از دلايل تشديد اين تخلفات دانست و با بيان اينكه متاسفانه اين حركات نيز از نظر داور و ناظر بازي دور مانده بود، بيان داشت: چنانچه در دقيقه 90 بازي يكي از مربيان استقلال اهواز با ورود به زمين بازي يكي از بازيكنان شهرداري را كتك زد كه اتفاق بسيار ناگوار و دور از شان بود.

اين مسئول عنوان كرد: وقتي هم اين حركت با اعتراض كادر فني ما روبرو شد، داور يكي از مربيان شهرداري را به همراه مربي پرخاشگر تيم حريف از بازي اخراج كرد.

وي شرايط اين مسابقه را مساعد ندانست و با فاجعه خواندن فحاشي و توهين به بازيكنان و مربيان تيم شهرداري ادامه داد: البته قصد نداريم باخت خود را توجيه كنيم اما واقعا شرايط در اين بازي سخت شده بود.

فتحي در عين حال با اشاره به عملكرد نامطلوب بازيكنان تيم شهرداري در بازي هفته سوم ليگ دسته يك افزود: بازيكنان نتوانستند برنامه ها و تدابير سرمربي تيم شهرداري را در زمين پياده كنند.

وي همچنين در خصوص باخت شهرداري از تيم نفت تهران اضافه كرد: براي اين بازي از بازيكنان دوم تيم استفاده شده بود، چراكه براي ما بازي هاي ليگ دسته يك از اهميت وي‍ه اي برخوردار است.

رئيس سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اردبيل كسب تجربه و حضور در ميادين بزرگ براي بازيكنان شهرداري را از اهداف حضور در جام حذفي برشمرد و تاكيد كرد كه ما توان خود را براي بازي ليگ دسته يك و بازي با تيم فجرسپاسي نگه داشتيم.

وي ابراز اميدواري كرد كه تيم شهرداري اردبيل با توجه به ظرفيت بالاي تيمي بتواند از هفته چهارم و با برد در مقابل تيم فجرسپاسي استارت خود را براي صعود به رده هاي بالاي جدول بزند.