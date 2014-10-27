مازندران رتبه اول ضریب نفوذ اینترنت درکشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی عصر دوشنبه در نشست مسئولان شهرستان محمودآباد در سالن اجتماعات فرمانداری گفت: مازندران در فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتالی با ارزیابی اتحادیه بین المللی مخابرات با اختلاف ناچیزی پس از تهران در رتبه دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: 77 درصد روستاهای استان دارای اینترنت پرسرعت و تمام روستاها دارای تلفن ثابت هستند و 90 درصد روستاها زیر پوشش شبکه موبایل قرار دارند.

وی درتشریح برنامه های خود افزود: 20 روستا را زیر پوشش شبکه موبایل خواهیم برد و 250 روستا را با(جی.تی.اس)و (جی.تی.اس.ام)پوشش خواهیم داد.

طهماسبی با ابراز اینکه دولت الکترونیک زیر ساخت خوبی از قبل داشته افزود: امروزه 85 دستگاه استان به شبکه دولت الکترونیک وصل هستند و ارتباط مکاتبه ای خوبی دارند و برای توسعه دولت الکترونیک جدیدا ابلاغیه ای به استانها رسید و اولین کارگروه توسعه دولت الکترونیک درمازندران به ریاست استاندار برگزار شد.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات با اعلام اینکه دو میلیون و 600 هزار کاربر اینترنت دراستان داریم اظهار داشت: با توجه به جمعیت مازندران رقم بالایی است و 52 درصد نفوذ کامپیوتر به خانه ها ر اداریم، 45 درصددسترسی خانه ها به رادیو و 98 درصد دسترسی به تلویزیون راداریم که اینها شاخص اتحادیه بین الملل مخابرات است.

وی بیان داشت: ما سومین استان در کشوریم که کارگروه تشکیل داده و اولین استانی هستیم که فرمانداریها کارگروه تشکیل دادند.

طهماسبی خطاب به حاضرین اعلام داشت: برای ایجاد کارگروه توسعه دولت الکترونیک باید کمیته ها با حضور اداراتی مثل جهاد، مخابرات، شهرداری و غیره و با ریاست فرماندار شکل گیرد.

وی کارگروه را اتاق فکر استان نامید واظهار داشت: درحقیقت کارگروهها اتاق فکراستان هستند و22 فرمانداری باید 22 اتاق فکر استان باشند.

طهماسبی سه آیتم دولت در دولت،دولت و بنگاههای اقتصادی و دولت و شهروند را از ویژگیهای دولت الکترونیک برشمرد وافزود: درقدم اول ادارات باید به فرمانداریها وصل شوند و مکاتبات اداری ازبستر دولت الکترونیک انجام شود.