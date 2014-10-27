۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۲۱

محمد نوحی عنوان کرد:

برگزاری فستیوال هنرهای رزمی توسط ایرانی‌ها باعث افتخار است

رئیس فدراسیون بین المللی هنرهای رزمی برگزاری این مسابقات توسط ایرانی ها را یک افتخار دانست.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول ترکیه، محمد نوحی در پایان چهارمین دوره مسابقات فستیوال هنرهای رزمی جهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام سوگواری سالار شهیدان هستیم، از مسئولان ترکیه ای درخواست کردم جشن اختتامیه را به احترام ماه محرم برگزار نکنند و تنها به اهدای مدالها بسنده کنند.

وی گفت: در حاشیه برگزاری این دوره، سه رویداد آینده نیز میزبان هایش مشخص شد که بر این اساس مسابقات شرق اروپا به میزبانی باکو، مسابقات کاپ آزاد به میزبانی مالزی و پنجمین دوره فستیوال جهانی در سال 2015 در آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون بین المللی فستیوال هنرهای رزمی جهان عنوان کرد: نزدیک به 10 سال است این تشکیلات را پایه گذاری کردم و خوشحالم که در چهارمین دوره 1700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان با هزینه خود به استانبول آمدند.

نوحی در پایان عنوان کرد: برگزاری این رقابتها توسط ایرانی ها باعث افتخار کشورمان است. من در ورزش با هیچ کس مشکل ندارم و سرباز نظام هستم. ورزش صحنه دوستی ها است و آن را به جنگ تبدیل نکنیم.

چهارمین دوره فستیوال هنرهای رزمی جهان از روز شنبه در استانبول ترکیه آغاز شده بود و امشب دوشنبه به پایان رسید. تیم های ایران در بخش های مختلف موفق به کسب قهرمانی و مدال طلا شدند.

