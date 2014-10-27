به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول ترکیه، محمد نوحی در پایان چهارمین دوره مسابقات فستیوال هنرهای رزمی جهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام سوگواری سالار شهیدان هستیم، از مسئولان ترکیه ای درخواست کردم جشن اختتامیه را به احترام ماه محرم برگزار نکنند و تنها به اهدای مدالها بسنده کنند.

وی گفت: در حاشیه برگزاری این دوره، سه رویداد آینده نیز میزبان هایش مشخص شد که بر این اساس مسابقات شرق اروپا به میزبانی باکو، مسابقات کاپ آزاد به میزبانی مالزی و پنجمین دوره فستیوال جهانی در سال 2015 در آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون بین المللی فستیوال هنرهای رزمی جهان عنوان کرد: نزدیک به 10 سال است این تشکیلات را پایه گذاری کردم و خوشحالم که در چهارمین دوره 1700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان با هزینه خود به استانبول آمدند.

نوحی در پایان عنوان کرد: برگزاری این رقابتها توسط ایرانی ها باعث افتخار کشورمان است. من در ورزش با هیچ کس مشکل ندارم و سرباز نظام هستم. ورزش صحنه دوستی ها است و آن را به جنگ تبدیل نکنیم.

چهارمین دوره فستیوال هنرهای رزمی جهان از روز شنبه در استانبول ترکیه آغاز شده بود و امشب دوشنبه به پایان رسید. تیم های ایران در بخش های مختلف موفق به کسب قهرمانی و مدال طلا شدند.