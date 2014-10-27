ترکیه دومین صادرکننده سریال های تلویزیونی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان ترکیه گفت: ترکیه بعد از آمریکا بزرگترین صادرکننده سریال های تلویزیونی در جهان است.

وی گفت: تا سال 2017 میزان درآمد کشورهای جهان از محل صادرات محصولات تلویزیونی و سینمایی به 100 میلیارد دلار خواهد رسید.

مهمت بویوک اکشی گفت: در حال حاضر ترکیه بعد از آمریکا دومین صادرکننده سریال های درام در سطح جهان است و در آمد این کشور از محل صادرات سریال های تلویزیونی 200 میلیون دلار در سال است.

وی تصریح کرد: ترکیه قصد دارد با برنامه ریزی های انجام شده تا سال 2023 درآمد خود از محل صادرات محصولات فرهنگی خود را به 2 میلیارد دلار در سال برساند.

رئیس انجمن صادرکنندگان ترکیه تأکید کرد: درآمد این کشور در سال 2004 از محل صادرات سریال های تلوزیونی 10 هزار دلار در سال بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 2012 به 200 میلیون دلار رسید.

وی همچنین گفت: ترکیه در حال حاضر محصولات خود را در این عرصه به بیش از 100 کشور جهان صادر می کند.