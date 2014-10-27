به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، میخائل بوگدانف در دیدار با احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه گفت: ما در حال فراهم آوردن مقدمات دیدار ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از روسیه هستیم.

وی افزود: دیدار با روحانیون دینی مهم است زیرا ریشه بسیاری از درگیری ها از اعتقادات مردم نشات می گیرد.

از سوی دیگر منابع سوری از حملات توپخانه ارتش سوریه به مراکز وابسته به تروریستها در منطقه الوعر در حمص و وارد شدن تلفات به آنها خبر دادند. در دیرالزور، درعا و غوطه شرقی در حومه دمشق جنگنده های سوری و توپخانه ارتش مراکز گروههای مسلح را هدف قرار دادند.

در شرق سوریه تروریستهای داعش چهار نفر از افراد عشیره الشعیطات را اعدام کردند.

در حومه ادلب درگیری ها میان جبهه النصره و جبهه موسوم به انقلابیون سوریه تشدید شد.

در عین العرب کردها و داعش در نزدیکی سوق الهال و البلدیه درگیری های شدیدی دارند.