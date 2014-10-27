لزوم توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان/ خدمات مهندسی واقعی شود

به گزارش خبرنگار مهر، تورج ناییج پور عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه هیئت ریسه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در استان، با اشاره به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی و مشارکت مهندسان در نهم مهرماه سال جاری اظهار داشت:در این انتخابات 11 هزار و 959 نفر در پای صندوق های رای حضور پیدا کردند که این تعداد مشارکت در سطح سازمان های نظام مهندسی قابل توجه است.

نائیج پور به نحوه برگزاری انتخابات اشاره و عنوان کرد: انتخابات با مشارکت بسیار بالا در سطح استان برگزار شد و در سال های آتی باید ضمن مکانیزه کردن زوایای مختلف، نحوه برگزاری آسیب شناسی شود.

وی در ادامه افزود: عضویت مهندسان تا مدت کمی قبل از برگزاری انتخابات و مشکلات موجود در احراز هویت 25 هزار عضو سازمان از ایراداتی است که باید دردوره های آتی رفع شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، با اشاره به ضرورت همدلی و تعامل فی مابین اعضای هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی گفت: همه ما تآثیرات مساوی و برابری داریم و انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی فضایی برای شروع یک مرحله جدید و کار جدید است و اعضای هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی و هیأت مدیره سازمان نمایندگان 25هزار مهندس هستند و باید با همفکری و همیاری یکدیگر در مسیر توسعه کمی وکیفی صنعت ساختمان گام برداریم.

نائیج پور با بیان اینکه جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان جایگاه خوبی است اظهار داشت:در 10 سال گذشته اصلا پروژه ها به نظام مهندسی وارد نمی شد ولی اکنون ضریب نفوذ سازمان بسیار رشد داشته و تا پایان سال این تأثیر گذاری بیشتر خواهد شد و این امر، تکالیف ما را مقداری سخت خواهد کرد و نسبت به حقوقی که به وجود می آیدتکالیفی نیز وجود دارد باید به این وظایف جامه عمل بپوشانیم.

این مقام مسئول با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: اشکالاتی در سیستم وجود دارد که باید رفع شود و خدمات صوری نظام مهندسی یکی از ایرادات جدی است و با اصلاح مبحث دوم امیدواریم خدمات مهندسی به سمت واقعی شدن برود .

نائیج پور با بیان اینکه منفعت مالک و منفعت عام از ابعاد ساخت ساختمان است بیان داشت: برای حفظ منفعت عام در ساختار فعلی نظام مهندسی راهکار خاصی وجود ندارد و با توجه به اینکه ناظران دوشخصیتی شده اند، وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که ناظران را از این حالت دو شخصیتی خارج کند و به شکل ناظر مالک و بازرس تفکیک کند و بازرس را حاکمیت انتخاب کند و تا نقش بازرسی ساختمان جدی تر از قبل گردد.

رئیس سازمان با بیان اینکه منفعت عام را خود باید حفظ کنیم اظهار داشت: هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی جبهه کار هستند و سازمان درصدد است که اختیار دفاتر نمایندگی را بیشتر کند و خوشبختانه با ارتقاء نرم افزار جامع و افزایش سرعت و توان نرم افزار این موضوع اجرایی خواهد شد.