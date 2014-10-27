کم توجهی به مالیات سبب اتکا به درآمدهای نفتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جنتي عصر دوشنبه در نشست با معاون استاندار مازندران با اشاره به اينكه كشورهاي توسعه يافته دنيا در حال حاضر 95 درصد هزينه هاي جاري خويش را از راه درآمدهاي مالياتي اخذ مي کنند، گفت: اما متأسفانه اين امر در كشور ما مغفول مانده و توجهات لازم به آن نشده است كه همين امر موجب اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي شده است.

وي به اجراي طرح هايي جامع در راستاي فعاليت هاي سازمان امور مالياتي كشور نيز اشاره و بر پيگيري انجام اين طرح ها در استان مازندران تأكيد كرد.

علی احساني معاون استاندار مازندران نیز گفت: پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب شده و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش سطح خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود.

وي افزود: در حال حاضر بخش عمده اي از اعتبارات و درآمدهاي مالياتي، صرف عمران، آباداني و امور زيربنايي کشورمي شود و از اين رو ارتقاء روز افزون نظام مالياتي و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور ايفا مي نمايد و بر اين اساس، برنامه ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به‌جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي باشد، از اساسي ترين محورهاي برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.

معاون استاندار تصريح كرد: تحقق اهداف اقتصادي دولت بخصوص در بحث ماليات، نيازمند اطلاع رساني و فرهنگ سازي است و مردم بايد در خصوص نحوه دريافت ماليات، هزينه کردن و ميزان تاثيرگذاري آن بر اقتصاد و عمران و آباداني کشور اطلاعات و شناخت کافي داشته باشند. بنابراين اراده مردم، عمده‌ ترين نقش را در اجراي قانون ماليات‌ها ايفا مي‌کند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراي اين قوانين، اصلاح فرهنگ مالياتي جامعه است.

وي از ماليات به عنوان منبعي زوال ناپذير و پاك در فرايند جذب هزينه هاي جاري دولت ياد كرد و افزود: از آنجايي كه برخي توليدكنندگان بنام و مؤديان مالياتي در جهت فرار از پرداخت ماليات، فعاليت هاي پنهان بسياري را در جامعه تحت پوشش خويش قرار مي دهند؛ از هرگونه پيشنهاد و برنامه جديد در راستاي جذب حداكثري ماليات از اين قشر حمايت كرده و مايليم تا مسئولين اين بخش را در راستاي كسب اطلاعات صحيح از وضعيت درآمدي استان حمايت کنیم.