زیر ساخت های لازم برای تجاری سازی بندر شادگان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعد الله عبدالهی عصر دوشنبه در آیین افتتاح اسکله و راه اندازی بندر شادگان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد با بیان اینکه این بندر 35 کیلومتر با خور موسی فاصله دارد عنوان کرد: شناسایی محل احداث اسکله در بندر شادگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود زیرا این اسکه باید دارای شرایط خاص همچون استقرار در محدوده شهر شادگان و دسترسی به آبهای آزاد باشد که خوشبختانه با تلاش مهندسان سازمان بنادر و کشتیرانی خوزستان محل کنونی اسکله شناسایی شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: اسکله بندر شادگان 103 متر طول دارد و یک عرشه 12 متری برای آن طراحی شده است. این اسکله پتانسل پذیرش شناور های زیر 500 متر را داراست.

وی با اشاره به جاده دسترسی به اسکله گفت: این جاده 14 کیلومتر طول دارد و با اعتباری 11 میلیارد تومانی احداث شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه در راستای تامین اعتبار این پروژه از منابع داخلی سازمان بنادر و کشتیرانی استان استفاده شده است، گفت: به منظور احداث این اسکله به تملک 30 هکتار زمین نیازمند هستیم که متاسفانه سازمان محیط زیست در این زمینه همکاری لازم را ندارد.

عبداللهی با تاکید به اینکه بهره برداری صرف از اسکله بندر شادگان پاسخگوی نیاز منطقه نیست، اظهار کرد: جذب نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز بر روی اسکله از سوی بندر امام خمینی (ره) صورت گرفته است که ما درصدد هستیم تا با فعال شدن هر چه سریعتر این اسکله از نیروهای انسانی موجود در منطقه استفاده کنیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: زیر ساخت های لازم در راستای تجاری سازی این بندر انجام شده است. هزینه تامین برق این اسکله مطلوب نیست و ما به دنبال روشهای مناسب تری به منظور راه اندازی خطوط انتقال نیرو هستیم.