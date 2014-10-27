تدوین بسته جامع مقابله با زمین خواری/ نتایج نشست جدید ستاد مبارزه با مفاسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برای مقابله جدی با زمین خواری نیازمند تصویب یک بسته جامع هستیم.

معاون اول رئیس جمهور فقدان قوانین كافی و مقررات بازدارنده، عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط با مدیریت زمین و نبود وحدت رویه در امر مبارزه با زمین خواری را از جمله عوامل گسترش این پدیده دانست و بر لزوم همفكری و تجمیع پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین خواری تاکید کرد.

جهانگیری زمین خواری را یکی از راه‌های سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیت‌المال کشور دانست و گفت: تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوز به زمین‌ها ملی از مصادیق زمین خواری هستند که برای ریشه‌كن نمودن آن باید یک آسیب شناسی دقیق صورت گیرد و عوامل بروز این پدیده‌ها به درستی تبیین شود.

وی افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی در صدد كوتاه نمودن دست سوء‌استفاده‌گران و متصرفان به اراضی ملی كشور است و با تمام توان از اراضی ملی که یکی از ظرفیت‌های پُراهمیت کشور است، دفاع خواهد کرد.

در این جلسه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با تاکید براینکه عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زمینه فعالیت سوءاستفاده كنندگان را فراهم نموده است گفت: مراجع تصمیم گیری متعددی در خصوص مدیریت زمین در کشور وجود دارد و ارتباطات سنتی و کاغذی میان این دستگاه‌ها باعث شده عده‌ای سودجو بتوانند مرتکب برخی تخلفات شوند.

وی بر لزوم سیستمی شدن مدیریت زمین و ایجاد یک سامانه جامع در دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و بیان داشت: برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر لازم است یک سامانه مناسب فراهم و ارتباطی معنادار میان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با زمین خواری ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین آسیب‌ها از تغییر کاربری اراضی ملی ایجاد می‌شود بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه تاکید کرد و خواستار تقویت قوانین و مقررات برای مقابله جدی با سودجویان شد.

همچنین در ادامه این جلسه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گزارشی در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاران و بخشداران کشور در خصوص اعطای پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها و روستاهای کشور ارائه و مطالبی را پیرامون محورهای کلی در مواجهه و مقابله با اشکال مختلف زمین خواری، تصرف اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در کشور بیان كرد.

وی عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و طی نشدن فرآیندهای تعیین شده توسط دستگاه‌های ذیربط، ضعف ساختارهای نظارتی، ضعف هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مربوطه و پیچیدگی فرآیندهای قانونی تعیین شده را از جمله مهم ترین چالش‌های پیش روی مبارزه با زمین خواری عنوان کرد و بر لزوم تقویت ساختارهای نظارتی، هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل شرایط قانونی به عنوان پیشنهاداتی راهگشا تاكید كرد.

تویسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه با تاکید بر لزوم قانونمند شدن صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی، خواستار مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و صیانت از حقوق دولت در اراضی ملی، تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی برای اراضی دولتی شد.

در این جلسه كه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دیدگاه ها و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با زمین‌خواری مطرح شد و مقرر شد، نظرات و راهكارهای دستگاه های مرتبط جمع‌بندی و در جلسات آتی ستاد برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین‌خواری مطرح شود.