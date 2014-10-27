دستگاه های اداری بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاوشی ظهر دوشنبه در همایش مشاورین امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان تهران، مشروعیت و کارآمدی را دو مولفه اساسی برای رشد و بقای هر نظام سیاسی برشمرد و اظهار داشت: در دنیای امروز شایستگی نظام های سیاسی را با این دو مقوله می سنجند و مشروعیت سیاسی به مفهوم نفوذ، اقتدار و جایگاه آن نظام در قلمرو حکومتی خود و جهان است.

این مسئول عنوان کرد: آنچه که ما را در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس یاری داد قدرت نظامی نبود چراکه امکانات ایران در مقابل تجهیزات دشمن نزدیک به صفر بود، عاملی که توانست نظام نوپای ایران اسلامی را حفظ کند همان اقتدار نظام و ملت بود و در واقع می توان رمز پیروزی ایران را در اقتدار برخاسته از نهضت حسینی (ع) دانست.

دشمن با رواج ایران هراسی و اسلام ستیزی بدنبال شکست اقتدار ایران است

وی ادامه داد: دشمن قصد دارد با انحراف افکار عمومی و رواج اسلام هراسی، رمز موفقیت و اقتدار را از ایرانیان بگیرد که در این زمینه اسلام ستیزی را با لباس دین و مذهب در دستور کار قرار داده و گروه های تروریستی جنایتکاری همچون طالبان، القاعده و هم اکنون نیز داعش را روی کار آوردند.

معاون سیاسی استانداری تهران در بخش دیگر سخنان خود گفت: در مقابل منافع ملی کشور و حفظ استقلال سیاسی همگی متحد هستیم و تفرقه افکنی دشمنان اثری نخواهد داشت اما در شرایط کنونی این نظام از ناحیه سازمان اداری و عدم کارآمدی آن به شدت در معرض آسیب قرار دارد.

نباید ضعفهای خود را گردن نظام بیاندازیم

چاوشی بیان کرد: توده مردم در زمان مراجعه به دستگاه ها مایوس باز می گردند و کارشان انجام نمی شود لذا احساس می کنند سیستم پاسخگو نیست و این مساله یأس از نظام را به دنبال دارد، البته خوشبختانه بخش قابل توجهی از فعالان در سازمانهای اداری، ایثارگران هستند که دستگاه ها را به ارزشهای نظام و انقلاب سوق می دهند و مشکلات مردم را می دانند.

وی افزود: اگر امروز سازمانهای اداری ما طاغوتی هستند، محصول رفتار، بی تدبیری و بی مراقبتی من و شماست و نباید ضعفهای خودمان را گردن نظام بیاندازیم، حیثیت این نظام که با خون شهدا پا گرفته، امروز قربانی بی کفایتی و بی تدبیری کارگزاران و مدیرانی است که نمی توانند مسئولیت خود را به نحو صحیح انجام دهند.

نگرانی از اختلافات دورن سازمانی/ باید به آموزه های مکتب حسین (ع) بازگردیم

این مسئول خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه حیات سیاسی داخلی و خارجی بسیار قویتر از گذشته ظاهر شده اما نگرانی ما از دورن خودمان و اختلافاتی است که همواره برای مسلمانان در حکم سّم بوده است، دستگاه های اداری ما بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار دارد.

چاوشی هشدار داد: اگر نتوانیم سازمان مدیریتی کشور را همسو با اهداف متعالی نظام پیش ببریم، بازنده اصلی تمام انقلابیونی هستند که نتوانستند کشور را اداره کنند اگر می خواهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زنده بماند، باید به آموزه های مکتب سیدالشهدا (ع)، جلب رضایتمندی مردم و کارآمدی بازگردیم.

برخی مغرضان قصد دارند نظام را بدنام کنند

معاون سیاسی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهری که در آن اشرار، قاچاقچیان، سارقان و... جولان دهند آن شهر متعلق به جمهوری اسلامی نیست، لذا مدیران آن شهر در مقابل هرگونه ناملایماتی که اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، مسئول هستند.

وی یادآور شد: خوشبختانه برغم تمام مشکلات، آشفتگیها و شرارتها، ایران امن ترین کشور دنیا است به جز در برخی مواقع که مغرضانِ دارای اختلال روحی روانی، در رفتار خود نشان می دهند که قصد دارند نظام جمهوری اسلامی را بدنام کنند.