افزایش بودجه پژوهشی در دانشگاه لرستان/ ایجاد مراکز کارآفرینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی عصر دوشنبه در جلسه معارفه مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان گفت: علم باید ناظر به فناوری باشد و از دانش و فناوری باید برای نشر ارزش ها و معارف دینی بهره جست.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری، تحقیق و قانع نشدن از لحاظ علمی بیان داشت: نوآوری و نواندیشی علمی باید تبدیل به فرهنگ شود و ما باید طوری بستر کار را فراهم کنیم که دانشگاه را از مسیر صرفا آموزشی به طرف پژوهش محوری سوق دهیم.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه برای رشد علم، پژوهش و تحقیق به طور قطع لازم است افزود: زمانی که بتوانیم علم را به فناوری و فناوری را به ثروت و ثروت را به رفاه اجتماعی تبدیل کنیم آن زمان می توانیم یک ارزیابی از خود داشته باشیم که در مسیر درست قرار گرفتیم.

عزیزی یادآور شد: در همین راستا در دانشگاه لرستان ما تاکید بر افزایش بودجه پژوهش و فناوری از سه درصد به هشت درصد داریم.

وی با بیان اینکه قدرت فرهنگ یک قدرت بزرگ است یادآور شد: باید روی بودجه فرهنگی هم توجه ویژه ای صورت گیرد که این موضوع از دیگر سیاست های ما در دانشگاه لرستان است.

رئیس دانشگاه لرستان ایجاد مراکز کارآفرینی را از دیگر اولویتهای این دانشگاه دانست و گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلان علم و فناوری و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری باید به سمت ایجاد مراکز کارآفرینی رفت.

عزیزی از پیگیری برای ایجاد مراکز رشد و ایجاد شهرک تحقیقاتی در جوار دانشگاه خبر داد و یادآور شد: برنامه ما این است که پارک علم و فناوری را در دانشگاه ایجاد کنیم و زمین مورد نیاز برای احداث این پارک هم واگذار شده است.

وی در ادامه با اشاره به چند نکته در خصوص جوانان و علم و فناوری افزود: بزرگترین ظرفیت ها و فرصت های تعلیم و تربیت در دانشگاهها نسل جوان مستعد هستند که بایستی بستر کار برای آنها در دانشگاه ها فراهم شود.

رئیس دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه باید دل های جوانان را به نور معارف اسلامی روشن کرد افزود: نباید فقط به ظواهر امر پرداخت و نگاه منفی و بدبینی نسبت به جوانان در جامعه داشت.

عزیزی تصریح کرد: در وجود جوانان یک جریان عظیمی از نورانیت و نجابت و اصالت به صورت بالقوه وجود دارد که هنر ما در بحث مدیریت این است که بتوانیم این نجابت و نورانیت را به بالفعل کنیم.

وی با بیان اینکه مهم ترین مسئولیت جوان با استعداد کنونی عبور از گردنه های علم و معرفت برای رسیدن به قله های کمال است بیان داشت: جوانان باید همان قدر که برای علم کار می کنند توجه به معنویت هم داشته باشند.