10 هزار واحد مسکونی در گیلان به مردم واگذار شده است

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان افزود: از زمان شکل گیری حساب 100 امام خمینی رحمت الله علیه تا کنون 10 هزار واحد مسکونی در گیلان به متقاضیان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه 22 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان از سوی بنیاد مسکن اجرا می شود، اظهار داشت: این در حالیست که پروژه 44 واحدی فاطمه زهرا (س) رشت نیز مهر ماه امسال با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و سایر مسئولان کشوری و استانی در فاز نخست با صرف اعتبار سه میلیارد و 782 میلیون تومانی به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان ادامه داد: باوجود این در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی ساخت 120 واحد دیگر در کنار مجتمع فاطمه زهرا (س) رشت آغاز خواهد شد.

وی افزود: ساماندهی گلزار شهدا از افتخارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و با درخواست خانواده معظم شهدا مرحله پایانی این مهم به زودی شروع می شود.

اکبرزاده با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا در روستاهای استان همچنان ادامه دارد، گفت: اعتبارات تخصیص یافته سال 92 مانند سال 91 کافی نبوده است.

وی اظهار داشت: با وجود این اعتبار تخصیص یافته اندک از توان و ظرفیت مالی پیمانکاران بنیاد مسکن و مشارکت مناسب روستاییان در اجرای طرح هادی نیز بهره گیری شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان یادآور شد: امید است تا پایان سال اعتبار تخصیص یافته استان به 40 میلیارد تومان افزایش یابد.