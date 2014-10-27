شناور های خارجی در اسکله بندر شادگان تردد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر دوشنبه در مراسم بهر برداری از بندر شادگان عنوان کرد: رونق اقتصادی در بندر شادگان نیازمند همت و تلاش ساکنین این بندر است.

وی افزود: سرمایه گذاری کلانی در این بندر صورت گرفته و در صورتی که ساکنان این بندر از این فرصت استفاده نکنند به طور حتم افراد سودجو از این فضای به وجود آمده استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به مرز آبی 50 کیلومتری شادگان با خلیج فارس، اظهار کرد: به طور حتم متناسب با سرمایه گذاری در این منطقه، مسئولیت مرزبانی و دریانوردی استان نیز افزایش خواهد یافت.

مقتدایی با تاکید به اینکه آثار سرمایه گذاری در این منطقه باید در نوع زندگی ساکنان نمود داشته باشد، گفت: ساکنان منطقه و سرمایه گذاران باید در قالب تعاونی ها و یا مجموعه های اقتصادی فعالیت خود را آغاز کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: به دلیل ظرفیت های موجود در این بندر در مدت زمان اندک شاهد حضور شناور های خارجی در این اسکله خواهیم بود. هزینه های نگهداری از این اسکله باید از محل درآمدهای آن تامین شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه های در زمینه توسعه و رونق اقتصادی در شهرستان هندیجان اظهار کرد: این شهرستان به دلیل دارا بودن مرز های آبی و خشکی از ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه توسعه اقتصادی برخوردار است.

مقتدایی گفت: شرایط زندگی در شهرهای مرزی باید به حدی از پیشرفت و آبادانی برسد که ساکنان سودای مهاجرت به سایر شهر های کشور را نداشته باشند.

استاندار خوزستان با تاکید به اینکه ورود شناور های خارجی منجر به ایجاد یک فرهنگ تجاری در منطقه خواهد شد، عنوان کرد: توسعه شیلاتی این بندر نیز در دستور کار استانداری خوزستان قرار دارد.