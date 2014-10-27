به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم شب سوم محرم طی سخنانی از مقامات سعودی خواست ترویج بیشتر تفکرات تکفیری را که گروه‌هایی همچون داعش را در منطقه ایجاد کرده، متوقف کنند.

وی تاکید کرد: امروز باید تمام کشورهای اسلامی به خصوص عربستان مسئولیت خود را برای مبارزه با این تفکرات بر عهده بگیرد، چون این مسائل با حملات نیروهای ائتلاف از بین نخواهد رفت.

دبیرکل حزب الله افزود: آنچه که وهابی‌ها و تکفیری‌ها از دین اسلام و احادیث پیامبر اسلام درباره تکفیر مردم نشان می‌دهند، کذب است و در هیچ کتابی به غیر از کتاب های آنان وجود ندارد و از سوی هیچ عالم دینی اسلامی تائید نشده است.

وی افزود: وهابی ها پیرو حضرت رسول نیستند، بلکه پیرو شخصی به نام "محمد عبدالوهاب" هستند و تمام دین خود را با کتاب های این شخص و شاگردان وی تفسیر می‌کنند.



سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه در حال حاضر خطرناک ترین و بزرگترین طرح برای تخریب چهره اسلام در جریان است، افزود: هم اکنون میلیاردها دلار برای نشان دادن اینکه دین اسلام دینی بی‌رحم است، هزینه می شود.

وی افزود: آنچه امروز در حال انجام است، تهدیدی برای تمام اسلام، مسلمانان و امت های اسلامی است و ما باید موضوع تروریسم به نام اسلام را از ریشه نابود کنیم.