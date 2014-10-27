به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در مورد تیم امید گفت: باید بازیهای اینچئون را از عملکرد تیم امید جدا کرد. حرف این بوده که وینگادا بازیکنانی را که به اینچئون برده بود که نمی دانست سن آنها چقدر است. شاید به قول افاضلی این تیم به عنوان توریست رفته بود به کره جنوبی. وینگادا هفت بازی بین المللی برگزار کرده است که سه تای آنها را مساوی کرده و چهار تا را باخته است.

وی در ادامه افزود: به نظرم رفتن به المپیک دور از انتظار نیست. هنوز چیزی از دست نرفته است. ما مثلث فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را داریم که باید دست در دست هم دهند. چرا نباید ما به المپیک برویم. کشورهایی مثل عراق و کره شمالی همیشه در المپیک هستند. کی روش می گوید این دو کشور تقلب می کنند. ولی من اعتقاد دارم کره جنوبی هم چنین شرایطی دارد ولی تقلب نمی کند.

کاشانی که در برنامه نود حضور پیدا کرده بود با تاکید بر اینکه تیم امید می تواند به المپیک راه پیدا کند گفت: همه باید به این تیم کمک کنند. الان حرف همه این است که این تیم به المپیک برود. ما برای تیم امید سه مرحله اردوی آماده سازی در نظر گرفته ایم. دیگر دوره گلخانه ای به پایان رسیده است. بازیکنان تیم امید به خاطر باخت هایی که داشته اند از نظر روحی مشکل دارند و همه باید کمک کنند این مشکل برطرف شود تا بازیکنان با امادگی کامل در مسابقات حضور پیدا کنند.

وی در مورد گزینه های ایرانی تیم امید گفت: کمیته فنی چند گزینه را معرفی کرد که اگر با وینگادا به توافق نرسیدیم سراغ آنها خواهیم رفت. ما دنبال این هستیم که شرایط مذاکرات را فراهم کنیم اما اگر شرایط فراهم نشود با گزینه های دیگر وارد مذاکره می شویم. به وینگادا هم ایمیل زدیم که بیاید که هنوز نتوانسته بیاید. کی روش هم در جلسه روز دوشنبه تاکید کرد که عملکرد فنی وینگادا را تایید نمی کند.

مدیر فنی تیم فوتبال امید در مورد سمتش در فدراسیون فوتبال و آیا اینکه گزینه جانشینی نبی است گفت: من به عنوان مشاور رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم امید قبول مسئولیت کردم و چون نماینده تهران در شورای شهر هستم نمی توانم شغلی بپذیرم. به آقای نبی هم گفتم که من کبریت بی خطر هستم و برای جانشینی شما نیامده ام.

حبیب کاشانی با تاکید بر اینکه تلاش خواهد کرد تا بزودی سرمربی تیم فوتبال امید را مشخص کند خاطرنشان کرد: باید با اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه بگذارم و بهترین تصمیم را بگیریم. امیدواریم این تصمیم به نفع فوتبال کشور باشد.