به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد: ما از فقدان سربازان و افسران ارتش لبنان که در دفاع از این کشور در مواجهه با گروههای تروریستی کشته شده اند، متاسفیم.

وی همچنین اعلام کرد: ما اقدامات گروه‌هایی که در صدد ایجاد هرج و مرج در لبنان هستند را محکوم می کنیم و اعتقاد داریم که مردم لبنان در این عرصه پیروز خواهد شد.

طی روزهای اخیر با تشدید اقدامات تروریست‌ها در طرابلس ، چندین نیروی ارتش لبنان کشته شده اند.

ارتش لبنان اخیرا با صدور بیانیه ای از اعضای گروههای تروریستی خواست خود را تسلیم کنند و در غیر این صورت با دخالت نیروهای امنیتی بازداشت شده و تسلیم دستگاه قضایی این کشور می شوند.