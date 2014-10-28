دو سارق با 10 فقره سرقت در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان امیری در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی در قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش مأموران کلانتری 12 بازار قزوین ظهر امروز در اقدامی یک سارق سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند که سارق در بازجویی تخصصی مأموران به شش فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین اضافه کرد: با تشدید اقدامات پلیس در مقابله با سرقت در شهرستان قزوین مأموران انتظامی کلانتری 20 اقبالیه در اقدامی دیگر یک سارق را شناسایی کردند که در بازجویی از سارق موفق به کشف چهار فقره سرقت اماکن عمومی شدند.

این مسئول از شهروندان خواستار شد: با رعایت نکات ایمنی و رعایت هشدارهای پیشگیری از سرقت در برقراری امنیت و آرامش در جامعه با پلیس همکاری و مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان خودروهای خود را به دزدگیر، قفل پدال و فرمان تجهیز کنند و خودروها را در محیط‌های خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت طولانی که زمینه را برای ارتکاب عمل مجرمانه فراهم می‌کند پارک نکنند و از گذاشتن وسایل قیمتی، اسناد و مدارک در داخل خودرو خودداری کنند.

کشف البسه و سوخت قاچاق در قزوین

رئیس پلیس آگاهی قزوین از کشف 2 هزار و 240 ثوب‌البسه و 8 هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان خبر داد.

علی حسین حسینی‌نژاد در این باره بیان کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قزوین ظهر امروز حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین‌ ـ زنجان یک دستگاه سواری پژو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد یک هزار و 190 البسه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی افزود: همچنین این مأموران حین گشت‌زنی به یک دستگاه سواری تندر 90 مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند که راننده با مشاهده پلیس متواری شد.

رئیس پلیس آگاهی قزوین ادامه داد: مأموران پس از مدتی تعقیب و گریز و شلیک چند تیر خودرو را متوقف و در بازرسی از آن یک هزار و 50 ثوب‌البسه خارجی قاچاق کشف و راننده را دستگیر کردند.

حسینی‌نژاد اضافه کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز قزوین نیز از قاچاق سوخت توسط فردی در این شهرستان مطلع و در اقدامی اطلاعاتی وی را حین حمل مقدار 8 هزار لیتر گازوئیل قاچاق با یک دستگاه کامیون حمل سوخت شناسایی و دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: ارزش ریالی کالا و سوخت کشف شده 110 میلیون ریال بوده و طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت در روزهای آتی نیز ادامه دارد.