نخستین بانك برون مرزی با ارائه خدمات ارزی در جزیره كيش ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جیرفتی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به نتیجه برگزاری این گونه نمایشگاه ها در شرایط نا آرام و متلاطم اقتصادی دستیابی به شفافیت اقتصادی را مهم توصیف کرد و اظهارداشت: در پی رکود و شکست اقتصادی در سال 2007 میلادی بسیاری از كشورها دچار بحران اقتصادی شدند و در راستای شفاف سازی و ارائه راهكارهای برون رفت از این وضعیت، گردهمایی های زیادی از جمله گردهمایی صندوق بین المللی پول و بانك جهانی برگزار شده بود.

وی مزیت های برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تجاری و اقتصادی در جزیره كیش را فرصتی مناسب دانست و افزود: جزیره كیش به عنوان دروازه ای برای برقراری ارتباطات اقتصادی شرایط ایده آل و مناسبی برای حضور سرمایه گذران خارجی دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد كیش در ادامه یکی از دستاوردهای مهم نخستین نمایشگاه بورس، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در جزیره کیش را ثبت نخستین بانك برون مرزی در جزیره كیش عنوان کرد و گفت: این ثبت دستاورد مهم این دو نمایشگاه بود و قرار است این بانك تمامی خدمات را به صورت ارزی به مشتریان خود ارائه كند.

جیرفتی افزود: مراحل ثبت این بانك در جزیره كیش انجام شده و در حال اخذ مجوزهای شورای پول و اعتبار برای گشایش شعبه در دیگر مناطق آزاد كشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با فعالیت این بانك سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند از طریق این بانك تمامی فعالیت های ارزی خود را با بانك های كشورهای مختلف از جزیره كیش پیگیری كنند و انجام دهند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش راه اندازی مجدد بورس انرژی و فعال كردن بورس كالا را از جمله نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه بورس، بانك، بیمه و سرمایه عنوان كرد و اظهارداشت: در آینده نزدیك برخی كالاهای اساسی از كانال بورس كالای كیش عرضه خواهد شد.

دکتر جیرفتی همچنین حضور 50 گروه از سرمایه گذاران خارجی را از دیگر شاخصه های نمایشگاه امسال عنوان کرد و افزود: علاوه برمعرفی فرصت های سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و نشان دادن پتانسیل های جزیره کیش این گروه ها از جاذبه های گردشگری كیش نیز بازدید کردند.