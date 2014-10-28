عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-ارتش لبنان 162 تروریست را از روز جمعه تاکنون در طرابلس دستگیر کرده است.

-گردانهای حمایت ملی کرد در کوبانی از پذیرش همراهی گروه شورشی موسوم به ارتش آزاد با رزمندگان کرد در کوبانی علیه داعش خودداری کرد.

-"سمیر دیلو" یکی از رهبران حزب اسلامگرای النهضه تونس به پیشتازی حزب ندا در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور اقرار کرد.

-نماینده فلسطین در سازمان ملل خواهان توقف شهرک سازیها توسط رژیم صهیونیستی شد.

-"جوبایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا اواسط ماه نوامبر به اوکراین، مغرب و ترکیه سفر خواهد کرد.

-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت در خصوص تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در قدس شد.

-اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست که هرچه سریعتر از تصمیم ساخت هزار واحد مسکونی جدید در قدس صرف نظر کند.

-در جریان دو حمله ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی 33 شبه نظامی کشته شدند.

-نماینده ویژه دبیر کل سازمان مل در امور افغانستان در دیدار با مقامات پاکستانی آخرین تحولات افغانستان و روابط میان دو کشور را بررسی کرد.

-نخست وزیر بریتانیا پرداخت دو میلیارد و صد میلیون یورو به کمیسیون اروپا را غیر قابل قبول توصیف کرد.