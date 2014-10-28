برخورداری 81 درصد جمعیت شهری ایلام از گاز خانگی/ اهالی دهلران و آبدانان با سیلندر گاز به پیشواز زمستان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، کم کم وارد فاز سرما می شویم و نعمت عظیم گاز بازهم روی زبانها می افتد که در این بین باید با صرفه جویی زمینه را برای استفاده تمام مردم فراهم کنیم.

استان ایلام خود دارای ذخائر ارزشمند گاز است به طوری که ۱۱ درصد ذخائر گاز کشور در این استان قرار دارد و مهمترین منابع گازی استان در تنگه بیجار قرار دارد.

هم اکنون پالایشگاه گاز ایلام با ظرفیت پالایش ۶.۸ میلیون مترمکعب گاز نقش مهمی در تامین گاز استان های غرب کشور دارد.

طی سالهای اخیر تلاشهای فراوانی در جهت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان ایلام شده و بیشتر مناطق استان از این نعمت برخوردار شده است.

کار جدی گازرسانی به استان ایلام و اتصال آن به شبکه سراسری از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ آغاز شد و هم اکنون اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

در این بین شهرستانهای آبدانان و دهلران که خود منبع اصلی گاز است، از وجود نعمت گاز بی بهره مانده است و هم اکنون ۸۱ درصد جمعیت شهری استان از گاز خانگی برخوردار هستند.

آخرین وضعیت گازرسانی به نقاط مختلف استان ایلام

روح الله نوریان مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:۸۱ درصد خانواده های شهری و ۴۰ درصد خانواده های روستایی در استان ایلام از نعمت گاز خانگی برخوردار هستند.

نوریان افزود: طرح گازرسانی خانگی به شهرهای ایلام، ایوان، دره شهر و سرابله در طول سالهای اخیر اجرا شده است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی گازرسانی در شش شهر استان دهلران، موسیان، آبدانان، سراب باغ و مورموری و بلاوه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در حال انجام است.

این مسئول اظهار داشت: با تکمیل خط انتقال دهلران و آبدانان بیش از ۹۸ درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: این دو شهرستان به واسطه فاصله ای که دارند خطوط انتقال گاز برای آنها از خط استان خوزستان وصل خواهد شد.

نوریان اظهار داشت: ایستگاه خطوط تغذیه، شبکه و انشعاب دهلران، موسیان، آبدانان، سراباغ، مورموری و ... تکمیل شده که با گازدار شدن خط انتقال دهلران و آبدانان توسط شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، شرکت گاز این استان آمادگی گازدار شدن پنج شهر جنوب استان را دارد.

نوریان اضافه کرد: عملیات طراحی و بازاریابی و مراحل انتخاب پیمانکار شهر ماژین انجام شده و به زودی پیمانکار مشغول کار می شود.

وی تصریح کرد: عملیات طراحی و مسیریابی و بازاریابی شهرهای پهله و میمه هم تمام شده و فرآیندهای انتخاب پیمانکار در دست اقدام است.

نوریان افزود: شهر توحید هم به زودی فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: تاکنون برای اجرای طرح گازرسانی به شهرها و روستاهای استان دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز نصب و اجرا شده است.

نوریان مشترکان گاز شهری در استان را ۹۴ هزار و ۵۰۰ مشترک اعلام کرد و گفت: ۱۵۲ روستای استان نیز از نعمت گاز برخوردارند.

وی افزود: متوسط بهره مندی شهرهای کشور از گاز شهری را ۹۵ درصد و روستایی را نیز ۳۶ درصد است.

مردم شهرستانهای دهلران و آبدانان با سیلندرهای گاز به سراغ زمستان می روند

علی علی اکبری از شهروندان شهرستان دهلران به خبرنگار مهر گفت: طرح گازرسانی به شهرستان دهلران بعد از پنج سال هنوز تکمیل نشده است و برای هیچ کس مشخص نیست این طرح در کجا قرار دارد.

وی بیان داشت: شهرستان دهلران قطب اصلی تولید نفت و گاز در غرب کشور خود از نعمت گاز محروم است و این باعث رنجش مردم شهرستان شده است.

این شهروند تصریح کرد: تا کی مردم شهرستان دهلران برای وسایل گرمایشی از سیلندر استفاده کنند و این خود به معضلی بزرگ در سطح شهرستان تبدیل شده است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اکبری اظهار داشت: هر سال وعده ای برای تکمیل طرح گازرسانی به شهرستان دهلران داده می شود ولی متاسفانه اجرایی نمی شود و ما باید در سال جاری نیز سیلندر گاز استفاده کنیم.

آخرین وضعیت گازرسانی به شهرستان دهلران و آبدانان طبق نامه نگاری نماینده شهرستان در مجلس

طبق پیگیری علی محمد احمدی نماینده مردم شهرستان دهلران در مجلس از مسئولان ارشد کشوری درباره گازرسانی به این دو شهرستان عنوان شده است ۱۱۵ کیلومتر از ۱۲۳ کیلومتر مسیر گازرسانی به شهرستان دهلران انجام شده است.

گازرسانی به شهرستان آبدانان نیز به طول ۸۵ کیلومتر در مراحل نهایی قرار دارد و در آینده ای نزدیک این شهرستان نیز از نعمت گاز برخوردار می شود.

در این گزارش آمده است که دلیلی اصلی عدم پیشرفت پروژه بحث اعتبارات بوده که این مسئله نیز حل شده است.

گاز یکی از مهمترین نیازهای امروزی هر جامعه و منطقه است و بدون شک طرح گازرسانی به شهرستانهای دهلران و آبدانان یکی از مهمترین ضروریات است چراکه هزینه ها کمتری به خانوارها متحمل می شود.