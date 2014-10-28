انتخابات تونس گام مهمی برای آینده این کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات پارلمانی تونس را تبریک گفت.

وی با بیان این مطلب افزود: انتخاباتی که در تونس برگزار شد بخشی از روند دموکراتیک در این کشور بود.

دبیر کل سازمان ملل متحد نخستین انتخابات پارلمانی تونس پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی را گام مهم و سرنوشت سازی در راستای آینده این کشور دانست.

در همین راستا "جان برد" وزیر امور خارجه کانادا برگزاری انتخابات تونس را به ملت این کشور تبریک گفت و اعلام کرد: تونسی ها حق دموکراتیک خود را در برگزاری انتخابات آزاد و شفاف ادا کردند.

نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی تونس حاکی از آن است که حزب لائیک "ندا تونس" بر حزب اسلامی النهضه پیشتاز است.