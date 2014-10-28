بازداشت 162 تروریست در طرابلس از روز جمعه تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای ارتش لبنان همچنان در محله های مختلف شهر ساحلی طرابلس در شمال لبنان و اطراف آن مستقر هستند.

ارتش لبنان شب گذشته در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: در نتیجه عملیات نظامی ارتش لبنان با گروه های تروریستی در طرابلس از روز جمعه تاکنون 162 تروریست بازداشت شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: افراد بازداشت شده در حال بازجویی هستند. یگان های ارتش همچنین در حال انجام عملیات گسترده در منطقه عکار هستند تا افراد مسلح فراری را بازداشت کنند. درگیری با گروه های مسلح در محله بحنین نیز ادامه دارد و بر اثر آن یک افسر ارتش زخمی شد.