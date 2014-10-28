  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

ارتش لبنان اعلام کرد:

بازداشت 162 تروریست در طرابلس از روز جمعه تاکنون

بازداشت 162 تروریست در طرابلس از روز جمعه تاکنون

ارتش لبنان در بیانیه ای از بازداشت 162 تروریست در طرابلس از روز جمعه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای ارتش لبنان همچنان در محله های مختلف شهر ساحلی طرابلس در شمال لبنان و اطراف آن مستقر هستند.

ارتش لبنان شب گذشته در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: در نتیجه عملیات نظامی ارتش لبنان با گروه های تروریستی در طرابلس از روز جمعه تاکنون 162 تروریست بازداشت شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: افراد بازداشت شده در حال بازجویی هستند. یگان های ارتش همچنین در حال انجام عملیات گسترده در منطقه عکار هستند تا افراد مسلح فراری را بازداشت کنند. درگیری با گروه های مسلح در محله بحنین نیز ادامه دارد و بر اثر آن یک افسر ارتش زخمی شد.

کد مطلب 2411249

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها