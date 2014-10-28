داعش ابزار صهیونیست ها برای لکه‌ دار کردن چهره صلح طلب اسلام

ماموستا عبدالحمید حسنی" در گفتگو با خبرنگار تقریب در سنندج اظهار داشت: یهودیان هیچگاه برای مسلمانان برادر و همسنگر نخواهند شد و باید مسلمانان بدانند که در سایه وحدت و انسجام داخلی می‌ توانند به عزت و سربلندی دست یابند.

وی افزود: تخریب چهره مسلمانان، تسلط بر افکار و عقاید جوانان مسلمان، فراهم کردن زمینه برای چپاول منابع خدادادی مسلمانان از جمله اهدافی است که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی دنبال می‌ کند.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: علی رغم شکست های متعدد جبهه استکبار در برابر موج اسلام خواهی در جهان باز هم به دلیل عدم اتحاد و همبستگی بین مسلمانان در کشورهای اسلامی شاهد توطئه ای نظام یافته از سوی دشمنان هستیم.

ماموستا حسنی اظهار داشت: حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی و تحقق اهداف شومشان با استفاده از این افراد تندرو و ناآگاه به عنوان ابزاری نو و جدید علیه وحدت، انسجام و اتحاد مسلمانان درآمده است.

وی افزود: داعش و دیگر گروه های تکفیری ابزار صهیونیست ها برای لکه‌ دار چهره صلح طلب اسلام هستند و باید مسلمانان هوشیار باشند که این گروه های تکفیری جز نیستی و نابودی مسلمانان هدفی دیگر را دنبال نمی کنند.

امام جمعه دیواندره خواستار احساس مسئولیت همگانی در برابر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان شد و افزود: تا زمانی که روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی در بین مسلمانان وجود داشته باشد و جهاد به عنوان ارزشی مهم در جامعه اسلامی قلمداد شود هیچ دشمنی اجازه توطئه افکنی در کشورهای اسلامی را به خود نمی دهد.