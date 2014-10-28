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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

امام جمعه دیواندره:

داعش ابزار صهیونیست ها برای لکه‌ دار کردن چهره صلح طلب اسلام

داعش ابزار صهیونیست ها برای لکه‌ دار کردن چهره صلح طلب اسلام

امام جمعه دیواندره خواستار اعلام انزجار جهانی نسبت به اعمال گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه شد و گفت: داعش ابزار یهودیان برای لکه‌ دار کردن چهره صلح طلب اسلام است.

ماموستا عبدالحمید حسنی" در گفتگو با خبرنگار تقریب در سنندج اظهار داشت: یهودیان هیچگاه برای مسلمانان برادر و همسنگر نخواهند شد و باید مسلمانان بدانند که در سایه وحدت و انسجام داخلی می‌ توانند به عزت و سربلندی دست یابند.

وی افزود: تخریب چهره مسلمانان، تسلط بر افکار و عقاید جوانان مسلمان، فراهم کردن زمینه برای چپاول منابع خدادادی مسلمانان از جمله اهدافی است که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی دنبال می‌ کند.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: علی رغم شکست های متعدد جبهه استکبار در برابر موج اسلام خواهی در جهان باز هم به دلیل عدم اتحاد و همبستگی بین مسلمانان در کشورهای اسلامی شاهد توطئه ای نظام یافته از سوی دشمنان هستیم.

ماموستا حسنی اظهار داشت: حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی و تحقق اهداف شومشان با استفاده از این افراد تندرو و ناآگاه به عنوان ابزاری نو و جدید علیه وحدت، انسجام و اتحاد مسلمانان درآمده است.

وی افزود: داعش و دیگر گروه های تکفیری ابزار صهیونیست ها برای لکه‌ دار چهره صلح طلب اسلام هستند و باید مسلمانان هوشیار باشند که این گروه های تکفیری جز نیستی و نابودی مسلمانان هدفی دیگر را دنبال نمی کنند.

امام جمعه دیواندره خواستار احساس مسئولیت همگانی در برابر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان شد و افزود: تا زمانی که روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی در بین مسلمانان وجود داشته باشد و جهاد به عنوان ارزشی مهم در جامعه اسلامی قلمداد شود هیچ دشمنی اجازه توطئه افکنی در کشورهای اسلامی را به خود نمی دهد.

کد مطلب 2411250

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