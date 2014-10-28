محرم ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واسطه‌ها عامل اصلی نوسان قيمتي بازار برنج از توليدكننده تا مصرف كننده هستند و با حذف آن می‌توان از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی استان قزوین بیان کرد: از آغاز فصل برداشت برنج، روزانه حدود سه تا پنج تن برنج با کیفیت از برنج کاران الموتی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه واسطه ها عامل اصلي نوسان قيمتي بازار برنج از توليدكننده تا مصرف كننده هستند تصریح کرد: با حذف واسطه‌ها می‌توان محصولات را با قیمت پایین تری عرضه کرد به طوری که خرید برنج در منطقه الموت رضایت‌مندی برنج کاران را به دنبال داشته است.

این مسئول بیان کرد: ارقام مورد کشت برنج در استان شامل هاشمی، علی کاظمی، حسن سرایی، طارم، خنجری و موسی طارم است.

ذوالفقاری یادآورشد: فرهنگ‌ سازی و نهادینه کردن خرید کالای داخلی از جمله راهکارهای افزایش تولید داخلی است و در این راستا برنج الموت بازار فروش خوبی در استان های همجوار دارد که در صورت شناسایی کیفیت این محصول، به طور قطع متقاضیان خرید آن در کشور افزایش خواهند یافت.

وی افزود: فعالیت های تعاونی ها در راستای سودآوری برای تولیدکننده و کاهش هزینه تولید به منظور رونق تولیدات داخلی، توسعه فعالیت‌های تعاونی و اتحادیه‌های کشاورزی در امر بازاریابی است.

ذولفقاری گفت: استان قزوین با 500 هزار هکتار زمین کشاورزی دارای سه هزار و 650 هکتار شالیزار است.