بخشدار بخش مرکزی آبیک منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه با حضور رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، داداشی فرماندار آبیک، حجت الاسلام اکبری امام جمعه شهر خاکعلی و روسای دستگاه های اجرایی شهرستان آبیک غلامرضا اخلاقی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک معرفی و در این جلسه از زحمات طاهرخانی بخشدار آبیک تقدیر شد.

در این جلسه عبدالحسین داداشی فرماندار آبیک به سی ماه تلاش بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک اشاره کردو گفت:خدمات انجام شده در طول این سی ماه را بسیار ارزشمند بوده و با سیاست های دولت تدبیر و امید هم همراه بود.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید و ایجاد نشاط و شادابی و توسعه بخش مرکزی از مهمترين برنامه ای بود که به خوبی توسط بخشدار دنبال شد و موجبات رضایت مردم و مسولان را به همراه داشت.