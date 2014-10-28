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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

با حضور مسئولان/

بخشدار بخش مرکزی آبیک منصوب شد

بخشدار بخش مرکزی آبیک منصوب شد

آبیک - خبرگزاری مهر: غلامرضا اخلاقی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه با حضور رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، داداشی فرماندار آبیک، حجت الاسلام اکبری امام جمعه شهر خاکعلی و روسای دستگاه های اجرایی شهرستان آبیک غلامرضا اخلاقی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک معرفی و در این جلسه از زحمات طاهرخانی بخشدار آبیک تقدیر شد.

در این جلسه عبدالحسین داداشی فرماندار آبیک به سی ماه تلاش بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک  اشاره کردو گفت:خدمات انجام شده در طول این سی ماه را بسیار ارزشمند بوده و با سیاست های دولت تدبیر و امید هم همراه بود.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید و ایجاد نشاط و شادابی و توسعه بخش مرکزی از مهمترين برنامه ای بود که به خوبی توسط بخشدار دنبال شد و موجبات رضایت مردم و مسولان را به همراه داشت.

کد مطلب 2411266

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