تحصیل 70 هزار دانش آموز و دانشجو در رفسنجان/ لزوم ارتقای کیفیت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری دوشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه نوق اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان رفسنجان ۴۵ هزار دانشآموز، ۲۵ هزار دانشجو، ۱۱ واحد دانشگاهی و هفت حوزه علمیه وجود دارد که ظرفیت بالایی را از نظر علمی برای شهرستان رقم زده است.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه مردم از آموزش و پرورش امروز متفاوتتر از قبل شده است، یادآور شد: باید در برنامه های آموزشی دنبال نوآوری و خلاقیت بود و از تکرار پرهیز کرد چرا که دانشآموزان ما فکر وسیعی پیدا کرده و دوره پر رقابتی در تحصیل ایجاد شده است.
این مسئول ابراز داشت: اگر مدرسه محل کار جمعی شود، موفق هستیم و باید در زمینه بالا بردن اعتماد به نفس دانشآموزان حداکثر تلاش صورت گیرد تا در جنبههای مختلف فرهنگی و آموزشی موفق شویم.
ملانوری تلاش آموزش و پرورش را در جهت تربیت آینده سازان میهن اسلامی ستود و افزود: گسترش فضاهای آموزشی خوب است، اما مردم به دنبال ارتقای کیفیت آموزشی نیز هستند و باید به گونهای برنامهریزی شود که ارتقای کیفی نظام آموزش مدنظر باشد.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: شورای آموزش و پرورش یک نظام اجتماعی است که با کار سازمانی باید جایگاهی برای فکر و هماندیشی باشد تا مسیر خوبی برای نظام اجتماعی یعنی آموزش و پرورش ترسیم شود.
وی با تأکید بر این نکته که آموزش و پرورش نقش تاثیرگذاری در مقابله با خردهفرهنگهای خارجی که وارد جامعه شده است، دارد، عنوان کرد: نظام ما اسلامی و شیعی است و ما باور داریم که باید در مسیر رشد و تعالی باشیم، اما خرده فرهنگهایی از بیرون وارد جامعه شده و آموزش و پرورش که نخستین پایگاه تربیتی فرزندان ما بعد از خانواده است، نقش تاثیرگذاری در این زمینه دارد.
فرماندار رفسنجان یادآور شد: دستگاههای فرهنگی مسئول تحکیم پایههای تربیتی اجتماع هستند.