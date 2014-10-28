بررسی تبعات روانی و درمانی قمه زنی/ سنتهای نادرست ریشه در باورهای غلط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز آوای کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا و ندای مظلومانه هل من ناصر ینصرنی حسین بن علی(علیه السلام) طنین انداز است و فضای مبارک محرم، بهترین فرصت برای ماست که بیاندیشیم و اهداف نهضت حسینی را در زمانه خود پی بگیریم و با تحریفات و بدعت ها و کجی ها مبارزه کنیم و اسلام اصیل را که پر از جذابیت و معنویت و عقلانیت است به نسل خود معرفی کنیم.

این روزها در هر کوی و برزن، تکایای عزاداری سرور و سالار شهیدان برپا شده است و طبق یک سنت دیرینه، رهروان خط امام حسین (ع) جریان تاریخی و عظیم عاشورا را به عنوان یکی از آئینهای مذهبی و شیعی که موجب حفظ حقیقت بالای این حادثه بزرگ است، به عزا می نشینند حادثه ای که در طول تاریخ اسلام بی نظیر بوده و هرچه می گذرد عمیق تر و گویاتر به نظر می رسد.

در طول تاریخ اسلام عزاداری به عنوان آئینی بزرگ و ارزشمند، متاسفانه گاه خواسته یا ناخواسته، مغرضانه و یا از روی گمراهی به تحریف کشیده شده و سنت های نادرستی در برخی از مراسم های عزاداری به وجود آورده به گونه ای که عزاداری با آفتها و آسیبهای جدی روبرو شده است. در این میان، سنتهای نادرست که ریشه در باورهای غلط دارد گاه دستمایه ای برای سوء استفاده دشمنان می شود و چهره زیبای اسلام به صورت نازیبا و غیرمعقول به جهان معرفی می شود که از جمله آن به قمه زنی در ایام محرم می توان اشاره کرد.

کاهش قمه زنی در خوزستان

فرج اله خبیر، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این باره به خبرنگار می گوید: در خوزستان رسمی مانند قمه زنی در مراسم های مذهبی در گذشته دیده می شد اما امروزه خوشبختانه بسیار کم شده است.

وی با بیان اینکه علما در نهی قمه زنی احکامی را مطرح کرده اند، ادامه می دهد: قمه زنی وهن دین است و انجام دادن آن جایز نیست.

ایجاد اسلام هراسی

حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: اگر عزاداران می خواهند به خاطر امام حسین(ع) و مسائل اعتقادی مراسمی برگزار کنند باید عزاداری هایشان مطابق با موازین شرعی و اسلامی و طبق توصیه مراجع باشد.

وی در نفی برخی حرکت ها نظیر قمه زنی در عزاداری های ایام ماه محرم می افزاید: حضرت امام(ره) فرمودند اگر ما تا ابد هم برای امام حسین گریه کنیم سودی به حال امام ندارد و این عزادارای ها نفعش برای خودمان است که طبق فرمایش ایشان باید به شیوه این عزاداری ها نیز دقت کنیم.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: فلسفه عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(ع) در واقع نوعی بازنگری در روش و منش اعتقادی، دینی، سیاسی و اجتماعی ماست.

وی در ادامه به فرمایش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه بقای مکتب ایشان بستگی به بقای مکتب حسین(ع) دارد اشاره کرد و یادآور شد: این مطلب نشان از این دارد که اگر ما پیام عاشورا را به خوبی دریافت کنیم می توانیم مکتب پیامبر(ص) را زنده کرده و زنده نگه داریم اما اگر پیام آن به درستی دریافت نشود ممکن است به همان میزان به اسلام ضربه بزنیم.

سادات ابراهیمی در ادامه به توصیه امام(ره) در شیوه برگزاری مراسم های عزاداری اشاره و عنوان کرد: ایشان معتقد بودند مراسم سوگواری امام حسین(ع) باید به شیوه سنتی برگزار شده و به گونه ای باشد که مطابق با اهداف بلند حضرت سید الشهدا(ع) نیز باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) در تاریخ نظیر ندارد، می گوید: این حادثه عظیم به خاطر امیال عده ای فرصت طلب رخ داد که هم اکنون نیز بازماندگان آنها در صدد انحراف حرکت هستند اما تاکنون کسی نتوانسته است مسیر آن را منحرف کند و اگر تاکنون نیز حرکتهای انحرافی در طول تاریخ وجود داشته همواره مورد نهی علمای بزرگ بوده است.

وی در ادامه با توصیه به عزاداران حسینی تاکید می کند: اگر عزاداران می خواهند به خاطر امام حسین(ع) و مسائل اعتقادی مراسمی برگزار کنند باید عزاداری هایشان مطابق با موازین شرعی و اسلامی و طبق توصیه مراجع باشد.

سادات ابراهیمی ادامه می دهد: لازم است در خصوص عزاداری ها کار فرهنگی شود و اندیشمندان، شیوه صحیح عزاداری و برگزاری مراسم را برای مردم تشریح کنند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: امروزه حرکت هایی مثل قمه زنی، خسارت های بسیار بیشتری را نسبت به زمان های دیگر برای اسلام به همراه دارد چرا که امروز دشمنان به دنبال اسلام هراسی، ایران هراسی و تخریب شیعه هستند که در این شرایط قطعا قمه زنی چندین برابر مذموم بوده و باعث نیل به اهداف دشمنان می شود.

تبعات قمه زنی بر مغز

مهران احمدبابایی، متخصص مغز و اعصاب، در رابطه با زیان های قمه زنی از نظر پزشکی به خبرنگار مهر می گوید: پوست و مو، استخوان و نسج مغزی زیر استخوان در جریان اصابت قمه ممکن است دچار آسیب شوند.

وی می افزاید: قسمت اعظم سیستم وریدی مغز که زِهکِشی تمام مغز را بر عهده دارد و سینوس "بلیاژیتال" نامیده می شود، ممکن است در مسیر اصابت قمه قرار بگیرد که این مسئله ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی نظیر، لخته، پارگی، جراحت‌های وریدی و خون‌ریزی بسیار شدید شود.

احمد بابایی با بیان اینکه بعضی اوقات اصابت قمه باعث می شود که قطعات استخوانی زیرین شکسته شده و به داخل فرو رود که اصطلاحا شکستگی فرو رفته نامیده می شود، تصریح می کند: در شکستگی فرو رفته خطری که وجود دارد این است که می‌تواند در آینده کانونهای عفونت در آنجا شکل بگیرد.

وی ادامه می دهد: همچنین با توجه به اینکه در زیر استخوان جمجمه پرده مغز قرار گرفته و اصابت قمه ممکن است باعث شود عفونت به پرده مغز هم راه پیدا کند و موجب مننژیت و عفونتهای عمقی مغز شود، ضمن اینکه خود نسج مغز هم ممکن است به علت اصابت قمه دچار دمه و کوفتگی، خونریزی و عوارض دیگر شود.

مراسمهای انحرافی در ذهن کودکان اثر منفی می گذارد

مریم افشار، کارشناس ارشد روانشناسی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: قمه زنی می تواند تعادل روانی برخی از افراد حساس جامعه را نیز بر هم بزند و در روحیه افراد حساس جامعه از جمله کودکانی که شاهد این عمل هستند اثر منفی بر جای می‌گذارد.

وی ادامه می دهد: برخی از بچه ها با دیدن این عمل دچار رعب و هراس شده و حالت چندش به آنان دست می دهد. حالا اگر کودکی یا بزرگسالی به این مسئله به عنوان یک پدیده مذهبی نگاه کند، ممکن است قمه زنی در آینده باعث گریز او از مذهب شود.

افشار تصریح می کند: اعمالی مثل قمه زنی جنبه محدود نگری فکری دارد و اگر از بیشتر افرادی که دست به این کار می زنند، سئوال کنید که قیام کربلا برای چه بود، شاید نتوانند پاسخ درستی بدهند. فردی که بدون هیچ دلیلی خودزنی می کند، به این شناخت نرسیده که در عرفان اسلامی بدن متعلق به فرد نیست، بلکه اعضای بدن ما، امانت خداوندی است و حق نداریم با امانت اینگونه رفتار کنیم.

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گزارش: سهیلا باوری