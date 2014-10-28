مسمومیت دانش آموزان زاهدانی به دلیل شیوع احتمالی گاز آرسین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی با اشاره به مسمومیت 235 دانش آموز منطقه حاشیه نشین شهر زاهدان به دلیل تخلیه غیرمجاز باقیمانده سموم دفع آفات نباتی، در داخل کانال فاضلاب این منطقه، و متصاعد شدن گاز سمی از این کانال، در روز شنبه سوم آبان ماه گفت: از این تعداد 150 نفر مرخص شده اند و در حال حاضر بیمار بدحال نداریم.

معاون وزیر بهداشت علائم این مسمومیت در دانش آموزان را تهوع، استفراغ و تنگی نفس بیان کرد و افزود: در پی وقوع این مسمومیت، سم درمانی و اکسیژن درمانی های لازم برای بیماران در مراکز درمانی زاهدان صورت گرفت.

به گفته وی، در پی افزایش مراجعین به بیمارستان‌های استان با داشتن این علائم مسئولین استان پیگیر علت آلودگی شدند که نمونه‌برداری‌هایی از محل آلودگی انجام شده و به آزمایشگاه فرستاده شده که بررسی‌ها هنوز در حال انجام است.

آقاجانی با اشاره به اعزام تیم کارشناس و مجرب به زاهدان، افزود: اقدامات لازم برای بررسی علت مسمومیت دانش آموزان و کنترل اوضاع منطقه در دست انجام است.

وی همچنین متصاعد شدن احتمالی گاز آرسین در پی شستشوی گالن های حمل مواد نفتی را عامل مسمومیت دانش آموزان بیان کرد./203