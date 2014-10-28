شرکتهای دولتی باید به خودکفایی برسند/لزوم توجه ویژه به صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الله عارفی در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با اشاره به اینکه شرکتهای دولتی باید به خودکفایی برسند، گفت: با توجه به تاثیرگذاری صنایع کوچک در توسعه و اشتغال باید این صنایع مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با وجود سه شهرک صنعتی در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد با تمام توان برای توسعه صنایع کوچک و رفع مشکلات این شهرک ها تلاش می کنیم.

عارفی ضمن حمایت نمایندگان استان کرمان از عدم خصوصی سازی شرکت های استانی زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، گفت: این طرح سال گذشته مطرح بود که به منظور حمایت از صنایع و توسعه بیشتر صنعت طرح خصوصی سازی منتفی شد.

وی با بیان این که مجلس نقش نظارتی و قانون گذاری دارد، افزود: نظارت و قانون گذاری باید با هم انجام شود و این در حالی است که مجلس، نظارت را بصورت جدی دنبال می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان هم در این نشست گفت: نگاه این شرکت به منطقه جنوب ویژه است و در همین راستا و به منظور تسهیل در امور متقاضیان، فرآیند اخذ زمین و سایر خدمات مشابه، بصورت الکترونیکی قابل انجام است.

مجید غفاری با اشاره به تصویب پنج ناحیه صنعتی در جنوب استان کرمان تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی به همکاری و مساعدت نمایندگان این منطقه نیاز است.

وی تاکید کرد: با توجه به احداث پایانه صادراتی جنوب استان کرمان در شهرک شماره دو جیرفت، توسعه زیرساخت های این شهرک در دستور کار قرار دارد.