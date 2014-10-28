۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

صدور 750 هزار کارت هوشمند ملی در کشور/ مشکلی برای صدور کارت نداریم

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از صدور 750 هزارکارت هوشمند ملی در تمامی استانهای کشور خبر داد.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فقط برای سه گروه از مردم کارت هوشمند ملی صادر می شود بطوریکه افرادی که کارت شناسایی آنان مفقود شده و یا اطلاعات مشخصات هویتی آنان باید اصلاح شود دراولویت دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

وی گفت: همچنین کارت اولی ها یعنی نوجوانانی که به سن 15 سال رسیده و باید برای آنان کارت ملی صادر شود به جای آن کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتبارات و تجهیزات لازم برای صدور کارت هوشمند برای این سه دسته از افراد جامعه فراهم شده است ، تاکید کرد: برای صدور کارت هوشمند ملی متقاضیان باید به دفاتر پستی و ادارات ثبت احوال مراجعه کنید.

به گفته وی ، فعلا فراخوان برای صدور کارت هوشمند ملس داده نمی شود و تجهیزات و اعتباراتمان در حد همین سه گروه ذکر شده ، است.

اسماعیلی اظهار داشت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم در آینده نسبت به صدور سراسری کارت اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: کارتهای ملی تا پایان سال 94 اعتبار دارند.

مهناز قربانی مقانکی

