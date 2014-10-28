صدور 750 هزار کارت هوشمند ملی در کشور/ مشکلی برای صدور کارت نداریم

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فقط برای سه گروه از مردم کارت هوشمند ملی صادر می شود بطوریکه افرادی که کارت شناسایی آنان مفقود شده و یا اطلاعات مشخصات هویتی آنان باید اصلاح شود دراولویت دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

وی گفت: همچنین کارت اولی ها یعنی نوجوانانی که به سن 15 سال رسیده و باید برای آنان کارت ملی صادر شود به جای آن کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتبارات و تجهیزات لازم برای صدور کارت هوشمند برای این سه دسته از افراد جامعه فراهم شده است ، تاکید کرد: برای صدور کارت هوشمند ملی متقاضیان باید به دفاتر پستی و ادارات ثبت احوال مراجعه کنید.

به گفته وی ، فعلا فراخوان برای صدور کارت هوشمند ملس داده نمی شود و تجهیزات و اعتباراتمان در حد همین سه گروه ذکر شده ، است.

اسماعیلی اظهار داشت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم در آینده نسبت به صدور سراسری کارت اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: کارتهای ملی تا پایان سال 94 اعتبار دارند.