انسان باید حق را به درستی از باطل تشخیص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری، شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: انقلاب اسلامی طلوع فجر ظهور امام زمان(عج) است و این انقلاب و نظام اسلامی در واقع امتحانی برای منتظران ظهور است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران یک رحمت الهی است که برخی از افراد با آن به درجات عالی اوج گرفتند و همانند شهدا به مقامات بالای دست یافتند و برخی‌ها هم در همین انقلاب در دنیا و آخرت ضرر کردند و آن‌ها کسانی بودند که فکر می‌کردند می‌توانند با سوء استفاده از قبال انقلاب به جایی برسند.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: قبل از ظهور امام زمان(عج) همه باید مورد امتحان قرار گیرند که آیا حق مدار هستند و در دفاع از حق تلاش می‌کنند و یا در مسیر باطل قدم می‌گذارند.

حجت الاسلام ماندگاری افزود: در مسیر حق گام برداشتن الزاماتی دارد که یکی از آنها این است که انسان باید بتواند حق را از باطل به درستی تشخیص دهد چرا که نمی‌شود با ظاهر و چهره باطل از حق دفاع کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید برخی از واقعیت‌ها حباب گونه است افزود: برخی‌ها گمان می‌کنند که فکر و تصورشان درست است؛ اما انگونه نیست به عنوان نمونه در تعالیم اسلامی داریم که سن ازدواج باید پایین باشد اما امروز مشاوران امر ازدواج به خانواده‌ها سفارش و توصیه می‌کنند که در سن پایین نگذارند فرزندانشان ازدواج کنند.

وی ادامه داد: برخی‌ها تصور می‌کنند که ازادواج به ظاهر و زیبایی است و یا تصور می‌کنند که زندگی بهتر با فرزندان کمتر رقم می‌خورد و کسانی که فرزندان کمتری دارند زندگی‌های بهتری خواهند داشت که همه این گمان‌ها و تصورات نادرست است.

وی اضافه کرد: فرزند در زندگی نعمت و رحمت الهی است و موجب شادابی و تداوم زندگی خواهد شد اما برخی‌ها با تصورات نادرست خود خلاف آن را تبلیغ می‌کنند.

حجت الاسلام ماندگاری، با بیان اینکه دستگاه بنی امیه ابتدا تصورات نادرست و باطل را در بین جامعه اشائه دادند، افزود: این تصورات نادرست تا بدان جا پیش رفت که سر مبارک سیدالشهداء(ع) را از بدن جدا کردند. این امر مورد اعتراض واقع نشد که علتش آن بود که بنی امیه ابتدا تفکر حسینی را از جامعه گرفتند تا بتوانند به راحتی دست به چنین اقدامی بزنند.