وحدت قم به حمایت مردم ومسئولان استان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کردی شامگاه دوشنبه پس از تساوی خانگی تیمش برابر پیام مشهد در مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: که به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانیم آنالیزور یا گروه تصویربرداری به شهرهای دیگر بفرستیم و به همین دلیل منابع اطلالعاتی محدودی برای آنالیز حریفان در اختیار داریم و کارمان برای شناخت حریفان سخت است.

وی افزود: با توجه به شناختی که از مربی تیم حریف و افکار وی داشتم، می‌دانستم که پیام با تفکر گل نخوردن و سپس گلزنی در جریان مسابقه به میدان می آید و باز نشدن دروازه این تیم رد 4 بازی گذشته ، حاکی از تفکرات دفاعی نادریان بود و ما هم بر همین مبنا ، تاکتیک تیم را طراحی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال وحدت قم گفت: نادریان را می‌شناسم و می‌دانستم که او همیشه کنار زمین با دروازن بازی صحبت می‌کند و تلاش می‌کند با تحت تاثیر قرار دادن آن‌ها، کنترل بازی را از دست داور خارج کند و امروز هم در مقابل این حربه حریف، ایستادگی کردیم.

کردی بیان کرد: تک امتیاز این بازی برای ما ارزش زیادی داشت و ارزش آن در هفته‌های پایانی لیگ مشخص می‌شود زیرا اگر امروز بازنده می‌شدیم، فاصله حریف با ما در جدول بیش از حد می‌شد.

وی عنوان کرد: استراتژی مجموعه وحدت این است که تیم امسال در لیگ حفظ شود تا از سال آینده به دنبال صعود به لیگ بالاتر باشیم و این ظرفیت و شایستگی در وجود بازیکنان ما وجود دارد که در سطوحی بالاتر کار کنند.

کردی اظهار کرد: وحدت قم به حمایت مردم و مسئولان استانی قم نیاز دارد و به عنوان عضوی از جامعه فوتبال قم از آنها خواهش می‌کنم این تیم را حمایت کنند چرا که این تیم چکیده فوتبال قم است.

وی خاطرنشان کرد: خواهش من از مسئولان قم این است که این بازیکنان را ببینند و به کار آنها ارج بگذارند و حیف است که چنین تیم بومی و جوانی به دلیل مشکلات ناشی از عدم پشتیبانی با چالش روبرو شود.