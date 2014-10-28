تصویری از یک آشپزخانه مدرن را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، گجت ها و همینطور تکنولوژی های بسیاری وارد دنیای فناوری شده اند تا بتوانند زندگی انسان ها را به بهترین شکل تغییر دهند. آشپزخانه ها، یکی از بخش های کاربردی منازل محسوب می شوند که با داشتن فناوری های جدید و متفاوت می توانند راحتی و آسایش متمایزی را به اهالی خانه هدیه کنند. برنامه های مختلفی ارائه شده اند که با کمک آنها می توان از اپلکیشن ها و همینطور اینترنت وایرلس برای هوشمند ساختن فضا و وسایل آشپزخانه استفاده کرد.

مخترعان موفق به طراحی آشپزخانه مجهزی شده اند تا به مرور زمان بتوان از آشپزخانه های سنتی خداحافظی کرد. فناوری های مدرن در وسایلی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، گاز، سینک آشپزخانه و همینطور دمای آشپزخانه نفوذ کرده اند.

با برنامه های هوشمندی که در یخچال و فریزر نصب شده به سادگی می توان محتویات یخچال و فریزر را روی موبایل مشاهده کرد یا حتی از مقدار و اندازه آنها نیز آگاهی پیدا کرد یا دمای یخچال را افزایش یا کاهش داد. یا اینکه ظرف های کثیف را داخل ماشین ظرفشویی قرار داده اید اما ترجیح می دهید که ظرف ها در ساعت کم مصرف برق شسته شوند به سادگی و با استفاده از اپلکیشنی که در این رابطه روی تلفن همراهتان نصب شده، می توانید کلید شست و شو یا خشک شدن ماشین ظرفشویی را فشرده و ماشین شروع به کار کند. اگر آشپزخانه تان در فضایی قرار گرفته که نسبت به قسمت های دیگر منزل سردتر یا گرمتر بوده با استفاده از برنامه ای که برای تهویه نوشته شده، به سادگی می توانید دمای آشپزخانه را از راه دور تنظیم کنید.

غذا را روی گاز قرار داده و زمانی که در حال استراحت هستید، دیگر نیازی به رفتن به آشپزخانه و روشن کردن شعله گاز نیست و از راه دور می توانید غذای خود را طبخ کنید.