تقويت عقل در نهضت سيدالشهدا شکل مي گيرد/ خداوند قدرت تفکيک کارهای خوب و بد را در معروف و منکر قرار داده است

مجتبی ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انسان ها نه تنها در دهه اول محرم و عاشورا، بلکه در تمام ايام سال و در شبانه روز بايد نکاتي را رعايت کنند و کل مسير زندگي خود را يک سير معنوی بدانند و آگاهي داشته باشند که چه مواردی باعث مي شود که اين سير به حد کمال خود برسد.

وی ادامه داد: دهه اول محرم قله اين مباحث معنوی و دهه طلايي سال است اما، چهار مانع اصلي برای رسيدن به اين کمال وجود دارد که همه به خصوص افراديکه تريبون دارند و فعاليت فرهنگي مي کنند، بايد به آن بپردازند، در مورد آنها مباحثه و سخنراني کنند و عزاداری ها در اين غالب انجام شود.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه اولين مانع گناه به معنای ترک واجب و انجام فعل حرام است و اينکه بدانيم که سيدالشهدا با پايبندی به اين دو کلمه به معنای حقيقت کلمه به نقطه اوج معنويت رسيد، تصریح داشت: دومين مانع غفلت از ياد خدا و سومين عامل خطا است که سير معنوی انسان را به تاخير مي اندازد و با وجود آنکه گناه نيست و عقاب ندارد اما حجاب دارد و باعث مي شود نتوانيم مسير را خوب ببينيم. همين عامل است که باعث مي شود انسان نتواند خوب را از بد تشخيص دهد و بصيرت داشته باشد و در نتيجه دچار خطا مي شود.

وی ادامه داد: چهارمين عامل به خصوص برای عزاداران و محبان اهل بيت (س)، استفاده بيش از حد از حلال دنيا است و اينکه مبارزه جدی با حب نفس ندارند. در واقع اگر عقل انسان بخواهد تقويت بشود بايد اين چهار عامل را هم از لحاظ فکری، و هم از لحاظ جسمي و دروني در خود اصلاح کند. اينکه گفته مي شود امام حسين (ع) کشتي نجات بشريت است به اين علت است که تقويت عقل در نهضت سيدالشهدا شکل مي گيرد.

ثابت قدم در ادامه افزود: برخي افراد معتقدند که عشق فوق عقل است که البته اين جمله کاملا اشتباه است، عشق درجه تام و تمام عقل و شدت درک آن است. اقدام امام حسين (ع) هم بيدار کردن عقول بندگان است و مسيری است که از زمان رسول الله (ص) شروع شده است و ادامه خواهند داشت و کساني مي توانند در اين مسير به خوبي حرکت کنند که چهار مانع ذکر شده را در خود اصلاح کنند. بهترين زمان برای اين اصلاح، دهه عاشورا است که مردم به صورت عملي مي بينند که سيد الشهدا همه آن چيزی را که انبيا و اوليا فرموده بودند، انجام داد و امروز به همين دليل است که سريع ترين کشتي برای نجات بندگان خدا، سيد الشهدا است.

وی تصریح داشت: سد معبر هيئت های مذهبي يکي از مواردی است که مي تواند تاثيرهای منفي داشته باشد. از طرفي، ايجاد سر و صدا با وسايل مختلف نه تنها شعاير دين نيست بلکه نتيجه عکس دارد و مي تواند حق الناس را هم به گردن افراد قرار دهد. بهتر است هيئت های مذهبي، عزاداری های شهری مانند زنجان را الگوی خود قرار دهند. در واقع، شعاير شيعه با پياده روی روز اربعين به نمايش گذاشته مي شود که آن جمعيت با عظمت دنيا را تکان مي دهد و باعث مي شود که به سمت سيدالشهدا گرايش پيدا کنند.



این کارشناس مسائل دینی گفت: مداحان بايد از اشعاری استفاده کنند که سند موثق و مضمون بلند داشته باشند. از طرفي، اگر امروز که دنيا به ايران نگاه مي کند، انتهای مجلس عزاداری، انقلاب اسلامي ايران ترويج پيدا نکند ارزشي ندارد. امروز ابهامي در اين مورد وجود ندارد اما، کسانيکه به اين عمل تن مي دهند و بصيرت ديني ندارند که در چه زمان و جامعه ای زندگي مي کنند، به حقيقت وجودی خود آگاهي ندارند و کساني هستند که اگر در زمان اميرالمومنين (ع) هم بودند به روی ايشان شمشير مي کشيدند.

وی با بیان اینکه خدا قدرت تفکيک کارهای خوب و بد را در معروف و منکر قرار و به ما داده است، اظهار داشت: امر به معروف و نهي منکر يک بحث فقط اجتماعي نيست بلکه در شخصيت، تفکر و انديشه فرد اثر ويژه دارد. جامعه ما جزء جزء است و اگر افراد بتوانند مفهوم امر به معروف و نهي از منکر را درک کنند مي توانند نقشه زيبايي از جامعه را به جهانيان نشان دهند. از طرفي، اگر افراد جامعه نسبت به پيرامون خود بي تفاوت نباشند به طور قطع جامعه در مسير مناسبي قرار مي گيرد. امر به معروف و نهي از منکر به اين معناست که انسان نمي تواند مانند ربات باشد که همه چيز به او ديکته شود و از مسائل پيرامون خود بي تفاوت بگذرد.



ثابت قدم ادامه داد: حجاب همه امر به معروف و نهي از منکر نيست بلکه امر به معروف و نهي از منکر اصلي مبارزه با رانت خواری ها، رشوه خواری ها، کم کاری ها، مفاسد سياسي، اقتصادی و اداری است که خيلي بيشتر از بدحجابي ما را آزار مي دهد و مسئولين بايد با آن برخورد کنند البته، برخورد با بدحجابي های تشکلي هم جای خود را دارد. بر اساس قانون سيگار کشيدن در اماکن عمومي ممنوع است اما اکثر مردم در مقابل فردی که در اماکن عمومي سيگار مي کشد سکوت مي کنند و اين همان تفکر رباتيک است. از طرفي، امروز خودروهای فرسوده بايد به علت آلودگي از رده خارج شوند شود اما چون در اين مورد نسبت به سلامتي جسم انسان ها روشنگری مي شود مردم نسبت به اين آلودگي عکس العمل نشان مي دهند.

وی بیان داشت: در مجموع کوتاه آمدن در برابر امر به معروف و نهي از منکر و آينده اين سکوت ها و بي تفاوتي ها جامعه را به سمت انحطاط و بي اخلاقي مي برد. دين ما چارچوبي دارد، اگر هم بخواهيم با فساد و ظلمي مقابله کنيم بايد ضرر و آسيب آن با توجه به مصلحت جامعه در نظر گرفته شود و برای همين است که مومنين بايد اهل تدبر و تفکر باشند. عموم مردم مي بينند که مسئولان چه کار مي کنند و چه مي گويند و باورهايشان بر اساس آن تغيير مي کند و همين موضوع وظيفه مسئولين را سنگين مي کند اما کساني که خوب دين را گرفته اند شخصيتشان به راحتي تغيير نمي کند و پای اهدافشان مي ايستند.