به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، چهارمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در بخش کاتا 18 آبان به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد، براساس تصمیم شورای فنی، ایران تیم دوم خود را به این پیکارها اعزام خواهند کرد.

محمد جواد بشارتی و محسن قاسملو در ناگه نوکاتا، مهدی عظیمی و فخرالدین رضایی در کاتا مونوکاتا، عبدالوهاب بردی و یاشار روح‌الله‌زاده در کیمه نوکاتا، محمدمهدی میرعظیمی و محمدوحید پوراسفندیار در گوشین جوتسو و محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در جونوکاتا ترکیب تیم اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل می‌دهند.

حسین زند به عنوان سرمربی، کاتارو های ایران را در این سفر همراهی خواهد کرد.