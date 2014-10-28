نقش مردم در اداره مساجد تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ادامه بررسی وضعیت ساماندهی دستگاه های فرهنگی کشور حول محور موضوع مساجد اختصاص داشت، کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح پیشنهادی خود پیرامون ساماندهی فعالیت های مساجد و دستگاه های مرتبط با آن را ارائه داد.

پیشنهاد تشکیل شورای سیاستگذاری برای مدیریت و ساماندهی تمام دستگاه مرتبط با مساجد، اختصاص کاربری مناسب برای ساخت مساجد در شهرها در قالب طرح های تفصیلی، تقویت حضور مردم در اداره مساجد و الزام دولت برای کمک به مساجد در اهم مواردی بود که مورد اشاره اعضا قرار گرفت.