به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عراقی با اشاره به ثبت رکوردهای جدید گازرسانی به واحدهای نیروگاهی، گفت: در طول ۶ ماه نخست سال جاری بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌های برق کشور تحویل شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش گازرسانی به نیروگاه ها منجر به صرفه‌جویی حدود ۵ میلیارد دلاری در مصرف سوخت مایع کشور در طول نیمه نخست سال جاری شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصرف معادل ۲۵ میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی همچون نفت کوره و گازوئیل در نیروگاه های برق، بیان کرد: افزایش مصرف سوخت مایع منجر به افزایش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه به دنبال مدیریت گاز کشور در ۱۰ سال آینده هستیم، افزود: همچنین به دنبال استفاده از بخش خصوصی در صنعت گاز هستیم، اما همچنان مدیریت گاز کشور را خود انجام می دهیم.

عراقی با یادآوری اینکه در طول سه سال آینده تعداد پالایشگاه‌های گاز ایران از ۱۳ پالایشگاه به ۱۹ پالایشگاه افزایش یافته است، تبیین کرد: همچنین تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز از ۷۱ ایستگاه به ۹۰ ایستگاه و وسعت شبکه اصلی انتقال گاز و خطوط لوله از ۳۵ هزار کیلومتر خط لوله به ۴۰ هزار کیلومتر افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برنامه های گازی در سه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد دلار برای خطوط انتقال هزینه دارد، تاکید کرد: شرکت ملی گاز باید در سه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد دلار نیز در پالایشگاهها سرمایه گذاری کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه تا سه سال آینده دو برابر پنجاه سال آینده گاز وارد کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز در این مدت کلید توسعه کشور را می زند.