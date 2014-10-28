شناسایی نقاط حادثه خیز راه های جنوب سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر عزیرالله درخوش روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در همین راستا نسبت به تشکیل تیم کارشناسی برای شناسایی نقاط پرحادثه در جنوب سیستان و بلوچستان اقدام شده است.

وی افزود: با توجه به اينكه آمار تصادفات درهنگام شب در محور های جنوبی استان با افزایش همراه شده است لذا یک تیم کارشناسی شامل چند نفر از اعضای اصلی شورای هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی جنوب استان با گشت های شبانه کار بررسی و شناسایی به منظور رفع نقاط پرحادثه در محورها حوزه استحفاظي را در دستور کار قرار داده اند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان بیشترین نقاط پرحادثه در محورهای شریانی از جمله محور ایرانشهر -نیکشهر -چابهار، ایرانشهر –راسک- چابهار و ایرانشهر- بم عنوان کرد و افزود: کار شناسایی و رفع این نقاط در دستور کار جدید کارشناسان فنی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر در بسیار ی از این نقاط برای هوشیاری رانندگان و جلوگیری از حوادث احتمالی اجرای شیارهای لرزاننده به طول ۳۲۰ کیلومتر تا پایان سال‌جاری در محورهای جنوب سیستان و بلوچستان در دست اقدام است.

وی خط ‌کشی رمپ‌های ورودی و خروجی تقاطع غیر همسطح بزرگراه ایرانشهر- بمپور، ساماندهی سه ‌راهی‌های حوزه جنوب سیستان و بلوچستان از جمله سه‌راهی کنارک، نیکشهر و چابهار را از جمله اقدامات این معاونت در طی سال جاری عنوان کرد.