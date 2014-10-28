آغاز بخش سوم عملیات مبارزه با کپی غیرمجاز آثار سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع ایام عزاداری ماه محرم و همزمان با آغاز مرحله دوم مبارزه با عرضه کپی غیر مجاز محصولات نمایش خانگی و کنترل سطح عرضه اینگونه آثار، سومین بخش مشارکتی این طرح با حضور و حمایت ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری، پلیس امنیت و اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران، روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 آبان ماه امسال با حضور تعدادی از اعضای اتحادیه و بازرسان ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی – هنری وزارت ارشاد، انجام و مقادیر زیادی کپی غیر مجاز نزدیک به 30 فیلم سینمایی ایرانی و بازی رایانه ای جمع آوری شد.



در جریان این مرحله، بازدید و بازرسی های گسترده ای از مناطق غرب استان تهران شامل شهریار، مارلیک، اندیشه، ملارد و استان البرز شامل شهر کرج و شهرک صنعتی اشتهارد انجام گرفت و با هماهنگی های صورت گرفته، نیروی انتظامی اقدامات قانونی برای جمع آوری آثار غیر مجاز، کپی و برخورد با متخلفان را انجام داد. در این بازرسی ها از تعدادی از کارخانه های تولید لوح فشرده در شهرک صنعتی اشتهارد نیز بازدید به عمل آمد و تذکرات لازم در زمینه انجام تخلفات به مسئولان مربوطه داده شد.

حمیدرضا نوروزی رییس اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران به موضوع وجود کپی فیلم های ایرانی و بازی های رایانه ای غیر مجاز در بازار اشاره و تصریح کرد: می بایست با تقویت نظارت و به کارگیری شیوه های علمی از جمله چرخه هدفمند عرضه و مخاطب شناسی، در جلوگیری از سرقت آثار در بازار عزم بیشتری به خرج داد ضمن اینکه توجه افزونتر به مقوله فرهنگ سازی در رسانه ها به همین منظور و قبیح شمردن این امر و هشدار به خانواده ها در خصوص آثاری که فرزندانشان استفاده می کنند، از الزام های این مساله است.

رئیس اتحادیه ویدئو رسانه ایران با قدردانی از حمایت و تلاش های ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی هنری وزارت ارشاد گفت: این ستاد با وجود کمبودهای مالی و نیروی انسانی توان حداکثری خود را برای حمایت از موسسات فعال سرمایه گذار فرهنگی به کار می گیرد، این در حالی است که نصب هولوگرام مورد تایید وزارت ارشاد بر روی آثار موضوعی ضروری است که تمامی شرکت های تولیدکننده و تکثیر کننده آثار نمایش خانگی موظف به نصب هولوگرام این اتحادیه بر روی آثارشان هستند. البته با هماهنگی های صورت گرفته از طرف اتحادیه با ستاد حمایت و سازمان سینمایی، هرگونه تخلف در این زمینه سبب برخورد های قاطع و انضباطی مشترک خواهد شد.

نوروزی درباره آثار غیر مجاز کپی شده نیز توضیح داد: فیلم های ایرانی «پاشنه بلند»، «پیشنهاد بی شرمانه»، «فرزند چهارم»، «طبقه حساس»، «متروپل»، «طلوع در شب»، «خط ویژه»، «زندگی جای دیگری است»، «اکباتان»، «کلاه قرمزی در جام جهانی 2014»، «آخرخط»، «زیر نیم سکه»، «ابرهای ارغوانی»، «زمزمه» و بازی های رایانه ای غیر مجازی همچون «مکس پین»، «جی تی ای» در مجموعه های مختلف، «سیمس»، «هیتمن»، «کاند من 2»، «بلک سایت»، «تکین 6»، «آل استار»، «تام رایدر»، «ساو ویل من» در جریان این بازرسی ها جمع آوری شدند.

در جریان اجرای بخش سوم از مرحله دوم طرح مشارکتی مبارزه با عرضه کپی غیر مجاز محصولات نمایش خانگی، سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت، مصطفی محمودی دبیر اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران و تعدادی از مدیران و نمایندگان موسسات نمایش خانگی، شرکتهای پخش و کارخانجات تولید لوح فشرده تیم های بازرسی را همراهی کردند.