فولاد خوزستان مهاجم خارجی جذب کرد

محمد حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه تیم در شرایط ایده آل قرار دارد و با بردی که مقابل ذوب آهن کسب کردیم روحیه ای مضاعف برای ادامه مسابقات گرفتیم.

وی افزود: بازیکنان فولاد هفته قبل مقابل ذوب آهن نمایش بسیار خوبی را از خود نشان دادند که از بازی فولاد در برابر پرسپولیس که فولاد آن بازی را با برتری کامل و با دو گل برد هم زیباتر بود

ابن قاسم با بیان اینکه دادن مبلغی برای حق پخش، حق مسلم فدراسیون و باشگاه های فوتبال کشور است، تصریح کرد: این مشكل را بايد مجلس شورای اسلامی حل كند زيرا ادامه اين روند باعث ضرر رساندن به مردم و باشگاه ها و خود صدا و سیما می شود.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان ادامه داد: همگی می دانیم تعداد زیادی جوان که جایی برای تفریح و وقت گذرانی ندارند ساعت ها از وقت خود را پای تلویزیون هنگام نمایش مسابقات فوتبال می گذرانند که در صورت عدم پخش بازی ها این جوانها ناچار به خیابان ها می روند و حتما این امر سبب افزایش جرم، اعتیاد و بروز مشکلات اجتماعی زیادی می شود که درمان آنها هرینه ای بس بیشتر ار حق پخش بازی ها بر دست دولت می گذارد.

ابن قاسم عنوان کرد: بنابراین بهتر است همگی دست در دست هم دهیم و این مشکل را حل کنیم چون در همه جای دنیا این مشکل حل شده است و باعث می شود سیستم جدیدی را نیز تجربه کنیم و مطمئنا رفع این مشکل مزایای زیادی هم خواهد داشت که از جمله آنها امتیاز دهی ای اف سی به فوتبال ما است.

وی با تاکید براینکه ما انتظار زیادی از صدا وسیما نداریم و نمی خواهیم مثل کشورهای اروپایی مانند انگلیس و اسپانیا با ما رفتار کند، افزود: حداقل باید وضعی مشابه کشورهای عربی و ترکیه و کشورهای آسیایی داشته باشیم که باشگاه های آنها به خوبی از این راه کسب درآمد می کنند.

ابن قاسم با بيان اينكه فولادي ها منتظر خبر خوش باشند، گفت: امروز عصر بازیکن جدید فولاد خوزستان را معرفی می کنیم، این بازیکن خارجی و در پست مهاجم توپ می زند.

سرپرست فولاد شرایط تیم را برای رویارویی برابر ملوان عالی توصیف کرد و غیبت شریفات سه اخطاره را تنها مشکل این تیم برای این مصاف اعلام کرد.