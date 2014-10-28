خوزستان توانایی تبدیل شدن به قطب سینمایی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نشان صبح امروز در نخستین جلسه شورای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز اظهار کرد: یکی از اهداف مهم جشنواره این است که اخبار خوبی از استان طنین انداز شود.

نشان با اشاره به سابقه موفق استان در برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری در سالهای گذشته از جمله جشنواره فیلمهای اجتماعی آبادان بیان کرد: خوزستان قابلیت بسیاری در زمینه های مختلف دارد که یکی از آنها سینما است.

وی افزود: سینمای ایران توانسته شهرت جهانی در این عرصه کسب کند. این ایده در خوزستان پرورش یافت که خوزستان به قطب سینمایی کشور تبدیل شود. در ابتدا هدف به اینگونه تعریف شد که خوزستان قطب ساخت فیلمهای علمی در جایگاهی دانشگاهی شود.

نشان با تاکید بر اینکه خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب سینمایی کشور را دارد، بیان کرد: آموزشهای رایج فیلمسازی در معاونت فرهنگی و هنری دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شده است همچنین در این راستا تولید فیلمهای علمی باتوجه به زمینه موجود در دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های مشابه در دیگر کشورهای جهان، در تشریح ساز و کار جشنواره گفت: این رویداد برای نخستین بار در ایران و متفاوت از سایر جشنواره ها، به شکل بین المللی مطرح شد و شورای سیاستگذاری، شورای برگزاری و دبیرخانه آن شکل گرفتند. تاکنون ارتباطات داخلی و بین المللی خوبی نیز برای برگزاری جشنواره برقرار شده است. در این جشنواره که از سوم تا هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود، فیلمهای تولید شده از سال 90 به بعد نمایش داده می شوند.

وی با تاکید بر ظرفیتهای بین المللی شدن این جشنواره ادامه داد: جشنواره بین المللی فیلمهای علمی اهواز، در صورت فراهم شدن زمینه های لازم، می تواند نقش به سزایی در تولید فیلمهای علمی داشته باشد.