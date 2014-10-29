مصدومیت زیاد به پرسپولیس ضربه زد

مجتبی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پرسپولیس و راه‌آهن در جام حذفی که با برتری سرخپوشان در ضربات پنالتی همراه بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی بود. هر دو تیم عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. اما پرسپولیسی‌ها بهتر بازی کردند و در پایان هم در ضربات پنالتی پیروز شدند.

وی افزود: دو تیم در تمام طول 120 دقیقه بازی تمام تلاششان را به کار گرفتند و خوب دویدند. در مجموع پرسپولیسی‌ها بهتر بودند و با این نتیجه حق به حق‌دار رسید.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با عملکرد سرخپوشان در فصل جاری اظهار کرد: پرسپولیس در این فصل اکثر بازیکنانی که روی آنها حساب باز کرده بود را از دست داد و به همین خاطر در ابتدای فصل نتایج چندان خوبی را کسب نکرد. اما این تیم رفته رفته روند صعودی خود را پیدا کرد و در بازیهای آینده قطعا بهتر خواهد شد.

محرمی همچنین تصریح کرد: بیشترین ضربه را این فصل مصدومیت‌ها به تیم زد. در این شرایط هر تعطیلاتی در این فصل به نفع پرسپولیس است زیرا بازیکنان مصدوم به تیم اضافه می‌شوند. به اعتقادم آینده خوبی پیش روی پرسپولیس است.

وی در مورد دیدار روز پنجشنبه سرخپوشان تهرانی مقابل پیکان هم تاکید کرد: پرسپولیسی‌ها برای اینکه اوضاع خود را در جدول بهبود بخشند، باید مقابل پیکان به پیروزی برسند اما کار سختی را پیش رو دارند. آنها در حالی به مصاف پیکان می‌روند که سه روز قبل از آن دیدار سنگین و 120 دقیقه‌ای را برابر راه‌آهن انجام دادند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: اما پیکانی‌ها در جام حذفی تنها یک بازی 90 دقیقه‌ای را پشت سر گذاشتند که این مساله یک امتیاز مثبت برای آنها محسوب می‌شود. بازی با پیکان سخت است. اما با این حال امیدواریم که پرسپولیسی‌ها بتوانند در این مسابقه پیروز شوند.