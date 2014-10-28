تیم راهیان کرمانشاه به مصاف داماش گیلان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال عصر چهارشنبه، هفتم آبان در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

در یکی از دیدارهای این روز، تیم راهیان کرمانشاه در رشت به مصاف داماش خواهد رفت.

دو تیم درحالی رو به رویی هم قرار می گیرند که دیدارهای هفته گذشته خود مقابل حریفان را واگذار کرده و در این دیدار برای کسب سه امتیاز به میدان خواهند رفت.

در حال حاضر نماینده کرمانشاه با 4 امتیاز در مکان ششم است و داماش نیز با 3 امتیاز، یک پله پایین تر از راهیان در مکان هفتم قرار دارد.

گفنی است، دیدار دو تیم از ساعت 14:30 فردا برگزار خواهد شد.